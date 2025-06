Gutes Timing: Belkin bringt Cases und Displayschutz für Nintendo Switch 2-Konsole

Die neue Produktpalette von Belkin ist die perfekte Ergänzung für die mit Spannung erwartete Nintendo Switch 2.

Über die Belkin-Produkte

Belkin, seit über 40 Jahren ein führender Hersteller von Verbraucherelektronik, steigt in den Markt für Gaming-Zubehör ein. Basierend auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung in den Bereichen Stromversorgung, Konnektivität und Geräteschutz bringt Belkin nun in seiner auf Innovationen ausgerichteten Unternehmenssparte Future Ventures seine erste Produktpalette speziell für die Gaming Community heraus. Unter dem Motto „Leveling up your play“ hebt Belkin mit seinen Produkten – durch den Einsatz bester Materialien, zeitlosem Design und unternehmenseigenem Engineering – die Spielausstattung auf ein ganz neues Level und verleiht ihr eine nie dagewesene Zuverlässigkeit.

Die neue Produktreihe umfasst hochkarätige Accessoires zur Verbesserung des Spieleerlebnisses, darunter Ladelösungen für unterwegs, Audiozubehör, zuverlässige Displayschutzfolien und neue Taschen für den bequemen und sicheren Transport auf Reisen. Das neue Gaming-Zubehör von Belkin umfasst:

Tasche mit Powerbank für Nintendo Switch 2

Travel Case für Nintendo Switch 2

TemperedGlass Anti-Reflective Screen Protector für Nintendo Switch 2

Tasche mit Powerbank für Nintendo Switch 2

Die Belkin Tasche mit Powerbank für Nintendo Switch 2 kombiniert Schutz sowie Ladefunktion und stellt sicher, dass das Gerät während der Aufbewahrung immer geladen wird. Dank der integrierten 10K-Powerbank gehört ein leerer Akku endgültig der Vergangenheit an und wir können jederzeit spielen, wo immer wir wollen. Die verwendeten Premiummaterialien sorgen für wirksamen Schutz vor Schäden durch Stöße und Kratzer. Die Tasche ist in den Farben Anthrazit, Sandfarben und Grün erhältlich. Jetzt verfügbar auf Belkin.com, um eine UVP von 59,99 Euro.

Travel Case für Nintendo Switch 2

Das Travel Case für Nintendo Switch 2 sieht gut aus, lässt sich bequem tragen und schützt eure Konsole zuverlässig. Die verwendeten Premiummaterialien bieten wirksamen Schutz vor Kratzern und alltäglicher Abnutzung. Erhältlich in den Farben Anthrazit, Sandfarben und Grün. Jetzt verfügbar auf Belkin.com, um eine UVP von 19,99 Euro.

TemperedGlass Anti-Reflective Screen Protector

Schützt eure Nintendo Switch 2 mit dem TemperedGlass Displayschutz mit Entspiegelung von Belkin, der für ultimative Widerstandsfähigkeit, klare Sicht und weniger Spiegelungen sorgt. Dieser Premium-Displayschutz vermeidet nicht nur Kratzer und Flecken, sondern minimiert auch Spiegelungen, sodass die Sicht in hellen Umgebungen oder im Freien verbessert wird. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Applikators lässt sich der Displayschutz in perfekter Ausrichtung und blasenfrei anbringen. Genießt euer Spieleerlebnis mit einem sicher geschützten Display, das euch eine klare, lebendige Optik bietet. Jetzt verfügbar auf Belkin.com, um eine UVP von 24,99 Euro.

Entdeckt das gesamte Gaming-Sortiment von Belkin, darunter Audiozubehör, Ladelösungen und vieles mehr hier unter diesem Link!