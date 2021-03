Guilty Gear -Strive- Release auf Juni verschoben

BANDAI NAMCO Entertainment gab nun bekannt, dass sich das Guilty Gear -Strive- Release etwas verschiebt. Statt – wie ursprünglich geplant – am 9. April geht der Titel erst am 11. Juni 2021 an den Start. Ich vermute, dass die kürzlich abgehaltene Open-Beta (wir berichteten) etwas damit zu tun hat. Die zusätzliche Zeit wird es Arc System Works ermöglichen SpielerInnen, das bestmögliche Erlebnis zu bieten, indem einige Aspekte des Spiels, wie z. B. Online-Lobbys und Server-Stabilität, verbessert werden. Auch wenn es etwas weh tut, so freue ich mich, dass man hier noch etwas mehr Zeit ins Polishing investiert, als dann ein schlechteres Spielerlebnis zu veröffentlichen.

Hier die Meldung dazu: