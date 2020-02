Guide: So könnt ihr in Far Cry New Dawn Mickey & Lou besiegen

Far Cry New Dawn ist zwar bereits seit einiger Zeit erhältlich und dennoch möchte ich allen Interessierten erklären, wie ihr in Far Cry New Dawn Mickey & Lou besiegen könnt (und zwar ohne Credits für Epic-Weapons auszugeben).

So könnt ihr Far Cry New Dawn Mickey & Lou besiegen [SPOILER]

Im Spielverlauf kommt ihr an den Punkt, an dem ihr es endlich mit den beiden verrückten Psychopathenschwestern Mickey und Lou aufnehmen müsst. Der Ort des Kampfes ist das Dorf von Joseph Seeds New Eden-Bewegung. Ihr startet in der Hütte des Anführers und seht gleich mal Lou, die mit einem Flammenwerfer alles grillt, was ihr vor den Lauf kommt. Aus der Ferne nimmt uns zudem Mickey mit einem Scharfschützengewehr aufs Korn.

Die Vorbereitung

Falls ihr – wie auch ich – keine Far Cry Credits für epische Waffen kaufen wollt, so müsst ihr etwas mehr Geduld mitbringen, aber es ist trotzdem möglich. Ihr braucht dafür nicht einmal Rang III-Waffen, wenngleich dieses es wesentlich erleichtern. Mein Schlüssel zum Erfolg waren zwei Dinge: einen Feind nach dem anderen auschalten und die Spezialfähigkeit Jähzorn. Falls ihr diese nicht habt, aber ein paar Vorteilspunkte auf eurem Konto sind, besorgt euch die Fähigkeit, die ihr mit Halten des rechten Sticks aktiviert. Diese stärkt eure Verteidigung und Nahkampfschaden. Zudem solltet ihr eine/n HelferIn zu euch beordern, da er/sie für Ablenkung sorgt.

Teile und herrsche!

Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, einen Kampf im offenen Feld um jeden Preis zu vermeiden, vielmehr solltet ihr euch beim Platz hinter dem Startpunkt (der Hütte des Anführers) für die erste Kampfphase wählen. So seid ihr zumindest von Mickeys Sniperangriffen großteils geschützt. Lockt Lout hinter die Hütte und attackiert sie im Nahkampf mit aktivierter Jähzornfähigkeit. Kurz bevor der Effekt nachlässt, heilt ihr euch mit einem Medipack und zieht euch irgendwo zurück, um die Jähzornfähigkeit wieder aufzuladen (Tipp: es gibt hier auch eine Fähigkeit, die dieses Zeit verringert). In dieser Phase solltet ihr auch übers Menü Medipacks nachproduzieren. Sobald die gelbe Leiste wieder voll ist, attackiert ihr Lou erneut. Sollte in der Zwischenzeit der/die HelferIn zu Boden gehen, solltet ihr sie/ihn wiederbeleben. Wenn Lou zu Boden geht, solltet ihr sie noch töten, denn sie geht schon etwas vorher zu Boden. Tut ihr das nicht, kann sie von den Highwaymen wiederbelebt werden!

In der zweiten Phase geht es gegen Mickey. Stürmt am Besten mit Jähzorn direkt zu ihr hin und holt sie mal vom Dach. Da sie ein Scharfschützengewehr hat, ist der Nahkampf so gar nicht ihr Fall. Attackiert sie – wie auch Lou zuvor – im Nahkampf und vergesst euch nicht zu heilen und zu regenerieren. Ich bin dafür auch gerne mal hinter den Außenzaun des New Eden-Camps geflüchtet. In dieser Phase kommen noch mehr Highwaymen und Hunde auf euch zu, also behaltet eure Lebensenergie und euren Medipack-Vorrat gut im Auge. Konzentriert euch möglichst auf Mickey, da die Highwaymen immer wieder antanzen.

Der Sieg mit einer Entscheidung

Wenn ihr auch Mickey besiegt habt, könnt ihr noch eine Wahl treffen, die ich euch nicht vorwegnehmen möchte. Ich bin gespannt, wofür ihr euch entscheidet 😉 Ich hoffe, mein So könnt ihr in Far Cry New Dawn Mickey & Lou besiegen-Guide hat euch geholfen. Mehr über das Spiel selbst erfahrt ihr in unserem Test oder der offiziellen Webseite.