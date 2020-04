Guide: Alle Resident Evil 3 Tresor-Kombinationen

Seit Freitag ist das Resident Evil 3 im Handel erhältlich (wir berichteten) und viele von euch haben sicher schon losgelegt – ich habe ebenfalls gleich damit angefangen und verrate euch alle Resident Evil 3 Tresor-Kombinationen, damit ihr wesentlich schneller im Spiel vorankommt. Viel Spaß damit!

Alle Resident Evil 3 Tresor-Kombinationen

Insgesamt gibt es drei Tresore im Spiel zu finden. Um die Tresore zu öffnen, benötigt ihr – wie auch schon in Resident Evil 2 Remake – die richten Kombinationen, die meistens nicht so leicht im Spiel zu finden sind. Diese Kombinationen müssen in der richtigen Reihenfolge eingegeben werden, um an den heiß begehrten Inhalt zu kommen. Tipp: Hier müsst ihr wirklich akurat arbeiten – mit schnell, schnell kommt ihr hier nicht weiter.

Resident Evil 3 Tresor Apotheker (Innenstadt)

Um den Tresor des Apothekers zu öffnen, dürft ihr euch nicht von der Apotheke aus dem ersten Abschnitt im Spiel verleiten lassen. Vielmehr müsst ihr nach dem Donutladen Ausschau halten. Wenn ihr von der ersten Straße ausgehen zum Donutladen geht, müsst ihr rechts in eine kleine Gasse abbiegen. Dort geht ihr dann die Treppe hoch und im Anschluss rechts um die Ecke. Durch eine grüne Tür geht es dann zum Tresor des Apothekers. Die Kombination lautet wiefolgt:

Links 9

Rechts 3

Links 7

Sollte der Code bei euch nicht funktionieren, macht einen Kontrollbesuch in der Apotheke – dort findet ihr am Aqua Cure Plakat die Zahlen, die ihr verwenden müsst.

Resident Evil 3 Tresor Polizeiwache

Wie auch in Resident Evil 2 Remake befindet sich im neuesten Remake ein Tresor in der Polizeiwache. Um ihn zu finden, müsst ihr euch zum West-Büro im Erdgeschoss aufmachen. Bei der Türe rein, gibt es rechts ein kleines Büro, in dem offenbar der Captain der Wache seinen Platz hatte. Um diesen zu öffnen, braucht ihr die folgende Kombination:

Links 9

Rechts 15

Links 7

Sollte der Code nicht funktionieren, müsst ihr euch zur Treppe in den zweiten Stock begeben und in das kleine Büro rechts neben der Treppe gehen (dort befindet sich auch eine Dunkelkammer). Hier findet ihr den Hinweis mit der richtigen Kombination.

Resident Evil 3 Tresor Krankenhaus

Den letzten Tresor im Spiel findet ihr im Krankenhaus – genauer gesagt im Schwesternzimmer hinten im oberen Stockwerk. Und dort ist er nicht besonders gut versteckt, sondern auf dem Tresen links stehen. Um diesen Tresor zu öffnen, verwendet ihr ganz einfach den folgenden Code:

9 im Uhrzeigersinn

3 gegen den Uhrzeigersinn

Sollte der Code nicht funktionieren, so braucht ihr die ID-Karte des Krankenhauses. Damit könnt ihr in den OP-Saal im ersten Stock gelangen. Dort „versteckt“ sich die Kombination am Kopfende des Operationstisches.

Falls ihr auf der Suche nach allen Waffen im Spiel seid, so könnt ihr euch hier anschauen, welche es gibt und wo ihr sie findet. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.