Guerrilla spricht schon vom Nachfolger von Horizon Forbidden West

Klar wird’s einen Teil drei geben: Creative Director Mathijs de Jonge meint, dass ein Horizon Forbidden West-Sequel kommen wird. Lest hier mehr!

Mehr zum potentiellen Teil drei

So kann man das Feuer auch am Köcheln halten! Creative Director Mathijs de Jonge von Guerrilla Games erklärte, dass das Cliffhanger-Ende von Horizon Forbidden West (zu unserem Review des Spiels) Absicht sei. „Es gibt uns die Möglichkeit, einige neue Dinge für das nächste Spiel einzurichten“, sagte er, nicht unähnlich der Endsequenz von Horizon Zero Dawn. Natürlich ging de Jonge nicht zu sehr detailliert darauf ein, was wir von einem dritten Horizon-Spiel erwarten können. Aber er betonte, dass es in der Serie “wirklich um Geheimnisse” geht, und um die Aufdeckung ebenselber. Er geht auch davon aus, dass es “vieles an Hintergrundgeschichte gibt, die wir nutzen können, um neue Handlungsstränge zu entwickeln und neue Geheimnisse aus dem zu schaffen, was wir bereits etabliert haben”.

Ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, es stimmt ja wirklich: Das Horizon Forbidden West-Ende lässt definitiv einige große Fragen unbeantwortet. So wie Horizon Zero Dawn am Ende Aloy auf eine Reise nach Westen schickte und einen bekannten Charakter zeigte, verhält es sich dieses Mal ähnlich. Was genau passieren wird, kann aber noch keiner sagen. Kommt eine neue Region, kommt ein neuer Planet, gibt es andere Stämme, neue Roboter? Zu diesem Zeitpunkt ist alles nur pure Spekulation, und uns bleibt nichts anderes übrig, als geduldig auf den Nachfolger zu Horizon Forbidden West zu warten.