GTA 5-Mod ist da: Sieht schöner aus als GTA 6?

Die neueste Ausgabe der renommierten NaturalVision GTA 5 Visual Revisement-Mod-Serie wurde nun veröffentlicht – was kann der?

Zum GTA 5-Mod von NaturalVision

NaturalVision Enhanced wird die neu eingeführte RTGI-Implementierung (Ray Traced Global Illumination) von Rockstar nutzen und gleichzeitig ein neues Echtzeit-Tuner-Menü einführen, das es Spielern mit High-End-Hardware ermöglicht, den Realismus im Spiel auf ein neues Niveau zu bringen. NaturalVision Enhanced, angeführt von dem produktiven Grand Theft Auto-Modder Razed, kann kostenlos heruntergeladen werden und baut auf der Vielzahl von Anpassungen auf, die in früheren NaturalVision-Einträgen eingeführt wurden, darunter Wetter, Umgebungsfarben und Welttexturen. „Ich arbeite derzeit an einem Trailer mit meinem Redakteur Denis, den wir zusammen mit NaturalVision Enhanced veröffentlichen wollen“, sagt Razed.

„In der Zwischenzeit polieren wir immer noch den Mod selbst, passen Beleuchtung und Wetter an und portieren einige unserer 3D-Assets von NaturalVision Evolved. Es braucht viel Zeit, weil ich möchte, dass alles richtig aussieht und so funktioniert, wie es sollte. Ich glaube, Bildschirmraum-Schatten wurden ursprünglich deaktiviert, weil sie dazu neigen, zu stören, wenn der Spieler zu nah an der Kamera ist. Ich habe sie in NaturalVision Enhanced aktiviert, aber sie sind nur sichtbar, wenn der Spieler nicht direkt gegen ein Objekt oder einen NPC steht. Trotzdem ist die visuelle Gesamtwirkung es wert, und ich würde sie viel lieber behalten. Sie heben das Ambiente in Innenräumen oder nachts wirklich auf.“ Mehr Infos gibt’s auf der offiziellen Website!