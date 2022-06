Grounded (PC, Xbox) kommt im September 2022

Obsidian Entertainment hat angekündigt, dass das Hinterhof-Adventure Grounded nach zwei Jahren Beta-Phase im September kommt!

Mehr über Grounded

Seit seiner Einführung vor zwei Jahren über Xbox Game Preview und Steam Early Access haben sich über 10 Millionen Spieler:innen in den Hinterhof gewagt und Feedback gegeben, das zur Entwicklung des Spiels beigetragen hat. Grounded (zur offiziellen Website) ist ein Koop-Überlebensspiel, bei dem vier Kinder geschrumpft werden und ihren Hinterhof vor Käfern verteidigen müssen, indem sie Verteidigungsanlagen herstellen und aufbauen, um wieder auf normale Größe zu wachsen. Das Spiel kann aber auch alleine gespielt werden. Ihr müsst im Game Ressourcen sammeln, basteln und Basen mit Alltagsgegenständen bauen, die im Hof gefunden wurden, um Insektenschwärme abzuwehren.

Dies alles passiert, während ihr euer Bestes gebt, um neben den riesigen Insekten zu leben. Ihr dürft Rüstungssets herstellen, maßgeschneiderte Waffen erstellen, die zu eurem Spielstil passen, und noch vieles mehr. Einige Insekten, denen ihr begegnen werdet, sind Mücken, Tauchglockenspinnen und Bosse wie die Brutmutter. In der Kampagne erfahrt ihr dann, wie ihr in den Hof gekommen seid und mehr über den verrückten Wissenschaftler hinter der ganzen Sache. Grounded wird für PC über Steam und Windows sowie Xbox One und Xbox Serie veröffentlicht. Es ist auch im Xbox Game Pass- oder PC Game Pass-Abonnement enthalten. Klingt das Spiel interessant für euch? Hier ist ein Trailer!