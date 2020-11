Großes Port Royale 4 Update ab sofort verfügbar (+20% Rabatt auf die PC-Version)

Publisher Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Gaming Minds Studios, haben ein massives Update für die Handelssimulation Port Royale 4 veröffentlicht. Windows-PC-Spieler können bereits jetzt die Schiffsladung von knapp 500MB an Verbesserungen, Fixes sowie neuen Features nutzen. Das Update folgt für PlayStation 4 und Xbox One in den kommenden Tagen. Es ist nun möglich, eine eigene Nation zu gründen, Seeschlachten noch taktischer anzugehen sowie eine Vielzahl neuer Ereignisse zu erleben, die das Spielgeschehen zunehmend beeinflussen. Durch die neuen Features entsteht ein verbessertes, noch tiefgreifenderes Spielerlebnis, welches das Ziel des Spielers nach Vorherrschaft über die Karbik noch erstrebenswerter macht. Die PC-Version von Port Royale 4 kann mit einem 20-prozentigen Rabatt im Steam Autumn Sale erworben werden.

Im ausführlichen Video werden die zahlreichen Änderungen des neuen Updates näher veranschaulicht. Der komplette Changelog der neuen Version kann ebenfalls im Kalypso Blo g nachgelesen werden.

Das große Port Royale 4 Update-Video: