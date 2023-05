Großes Launch-Event: Huawei P60 Pro-Smartphone und Huawei Watch 4 vorgestellt

Beim heutigen Launch Event in München präsentierte Huawei neue Flaggschiff-Produkte für den europäischen Markt.

Mehr zum Huawei P60 Pro

Darunter fallen etwa das Flaggschiff-Smartphone der nächsten Generation, das Huawei P60 Pro, sowie die neue Huawei Watch 4-Serie. Das Huawei P60 Pro, das neue Nummer 1 Fotografie-Smartphone mit der höchsten Punktzahl (156 Punkte!) in der Geschichte des weltweit renommierten DXOMARK-Rankings, ist ab dem 17. Mai 2023 zu einem unverbindlichen Richtpreis von 1.199,- Euro in den Farben Rococo Pearl und Schwarz in Österreich verfügbar. Damit bringt Huawei einmal mehr modernste Technologien auf den globalen Markt und unterstreicht, dass Innovationen weiterhin im Mittelpunkt stehen. Mit dem Huawei P60 Pro ist die leistungsstarke mobile Fotografie zurück, und wir haben das Gerät bereits getestet!

Das neue Flaggschiff-Smartphone übernimmt die bewährten Technologien in Sachen Fotografie und Ästhetik aus den vorhergehenden Modellen und wurde im optischen System und ästhetischen Design noch weiterentwickelt. Es ist das Smartphone der Branche, das mit einer Ultra Lighting-Telefotokamera mit mehreren Linsengruppen ausgestattet ist. Das Huawei P60 Pro interpretiert die moderne Ästhetik mit dem branchenweit ersten Perlenstruktur-Design auf der Rückseite neu. Bei dem Rococo Pearl-Modell wird natürliches Mineralperlenpulver auf der Geräterückseite eingearbeitet, um einen schimmernden Effekt zu erzeugen und mit einer einzigartigen natürlichen Textur jedes Smartphone zum Unikat zu machen. Zur offiziellen Website des Produkts geht es gleich hier!

Über die Huawei Watch 4-Serie

Der Hersteller verspricht, dass ihr mit einem Klick zu mehr Bewusstsein für die eigene Gesundheit kommt. Denn seit jeher unterstützen Huawei-Wearables Nutzer:innen bei einem gesunden und fitten Lebensstil durch zahlreiche Fitnessfunktionen wie auch stetes Gesundheitsmonitoring. Mit der Huawei Watch 4-Serie kommt nun eine neue Reihe von Smart Wearables von Huawei hinzu. Sowohl die Huawei Watch 4 und die Huawei Watch 4 Pro übernehmen beide die Technologie und Innovation der Serie, sind dabei aber noch stärker auf das Thema Gesundheitsmanagement ausgerichtet. Dank dem Ein-Klick- und Multi-Point-Monitoring von Huawei reicht ein Tippen auf das Handgelenk, um sich über seine Gesundheit zu informieren.

„Die Huawei Watch 4 hat alles, was man tagtäglich braucht. Besonders für mich als Sportler sind die Smartwatches von Huawei nicht mehr wegzudenken. Ich habe sie bei jedem Training mit dabei. Für mich geht es hauptsächlich darum, meinen Körper zu verstehen. Die Huawei Watches sind eine großartige Möglichkeit für mich, meine Herzfrequenz, meinen Schlaf, meine Schritte und meine Sauerstoffaufnahme zu messen. Die Daten helfen mir dabei, effizienter zu trainieren und mich gesundheitlich zu optimieren“, so Mo Farah, Olympiasieger und Huawei Ambassador. Die Huawei Watch 4 (hier geht’s zur offiziellen Website der Geräte) ist ab Mitte Juni 2023 um 449,- Euro erhältlich.