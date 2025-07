Große Koop: Ab 17. Juli gibt es bei Razer Pokémon-Produkte

Pokémon und Razer schließen sich mit einer neuen Kooperation zusammen. Nicht zum ersten Mal – da dürfen sich die Fans schon drauf freuen!

Mehr zu Pokémon x Razer

Razer ist ein bekannter und beliebter Computer-, Gaming- und Elektronikhersteller, der für Produkte wie die Razer Kraken-Headset-Linie bekannt ist. Nun hat der Hersteller eine neue Serie angekündigt, die es mit Pokemon produziert. In einem X-Post wurde ein kurzes Teaser-Video geteilt, in dem die beiden Marken hervorgehoben wurden, mit dem Text „Sind Sie bereit für eine neue Reise?“ Die neue Kollektion wird am 17. Juli um 17 Uhr vollständig enthüllt. Im Moment haben die Unternehmen noch nichts anderes enthüllt, aber es hat einige Dinge in den Kommentaren angedeutet. Für den Anfang scheint es vernünftig, dass Razer diese Zusammenarbeit nicht auf seinem weltweiten Konto in englischer Sprache mit einer nordamerikanischen Zeitzone bewerben würde, wenn sie nicht zumindest für einen Teil der westlichen Welt verfügbar wäre. Angesichts der Formulierung, dass es sich um eine „neue Reise“ handelt, wird es höchstwahrscheinlich neue Razer-Produkte geben, die noch nie zuvor gesehen wurden.

Fans können auch einige Möglichkeiten ernten, wenn man bedenkt, was Razer zuvor mit Pokémon veröffentlicht hat. Einige Beispiele für frühere Veröffentlichungen sind niedliche Pikachu-Ohrhörer, die in einem Pokéball-Etui aufbewahrt werden, sowie Tastaturen mit Pikachu-Motiven, Gaming-Mäuse und Mauspads. Razers jüngste Zusammenarbeit mit Squid Game umfasste Hüllen für die Razer Orochi V2, so dass diejenigen, die die Maus bereits besitzen, sich darauf freuen können, ihre Abdeckung gegen eine mit Pokemon-Motiv auszutauschen. Obwohl auch Handyhüllen eine Möglichkeit sind, scheinen sie hier weniger wahrscheinlich zu sein, da bereits zahlreiche offizielle Pokemon-Handyhüllen verfügbar sind. Während Razer und Pokemon schweigen, sollten sich die Fans auf den 17. Juli vorbereiten, da die Enthüllungen schnell ausverkauft sein könnten. Was würdet ihr euch von dieser Kollaboration wünschen? Hier jedenfalls das kurze Teaser-Video für euch!