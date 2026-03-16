Grind Survivors: Stellt euch ab sofort der Dämonenapokalypse

Assemble Entertainment und die Pushka Studios haben heute das Action-Roguelite Grind Survivors veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr euch auf dem PC via Steam, GOG und im Epic Games Store für 12,99 € oder auf der Xbox Series sowie der PS5 für 14,99 € in die Schlacht stürzen. Nach einem Jahr intensiver Zusammenarbeit mit der Community und zahlreichen Playtests ist die Vollversion bereit, eure Hardware zum Glühen zu bringen.

Was erwartet euch?

In Grind Survivors schlüpft ihr in die Rolle von schwer gepanzerten Dämonenjäger:innen und versucht, auf einer zerstörten Erde gegen endlose Wellen von Höhlenkreaturen zu bestehen. Das Spiel kombiniert dabei klassische Bullet-Hell-Action mit der Tiefe eines Loot-Shooters.

Das Herzstück eures Überlebenskampfes ist das komplexe Ausrüstungssystem. Ihr dürft prozedural generierte Waffen mit individuellen Werten sammeln und diese in der Schmiede nach euren Vorstellungen modifizieren. Hier könnt ihr Waffen fusionieren, Boni kombinieren oder durch riskante Upgrades alles auf eine Karte setzen, um das ultimative Arsenal zu erschaffen. Jede Entscheidung bei eurem Build kann den Unterschied zwischen einem schnellen Ende und der totalen Dominanz auf dem Schlachtfeld ausmachen.

Eure Reise führt euch durch düstere Biome – von brennenden Wäldern bis hin zu zerfallenen Städten. Wer die Kampagne gemeistert hat, darf sich im Endless Mode beweisen. Dort könnt ihr eure Synergien bis an die absolute Grenze treiben und zeigen, wie lange ihr dem unaufhaltsamen Ansturm der Dämonenhorden standhaltet.

Die Features im Überblick: