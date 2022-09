GrimGrimoire Once More erscheint für Switch, PS4|5 im Frühjahr 2023

Gute Nachrichten an die ältere Generationen – das klassische PS2-Strategiespiel GrimGrimoire von den Entwicklern bei Vanillaware wird für Nintendo Switch, PS4 und PS5 neu gemastert und bietet brandneue Features zum Entdecken. Als Releasezeitraum wurde bei der Ankündigung im Rahmen des NIS America Showcases das Frühjahr 2023 genannt.

Was erwartet euch?

Begleitet die aufstrebende Magierin Lillet Blan auf ihrer Reise in den Silver Star Tower, eine renommierte Akademie für Magier. In den Mauern des Turms ist nicht alles so, wie es scheint – Geheimnisse, Monster und Bedrohungen lauern überall. Nutze die Macht der Magie, um die im Turm verborgenen Geheimnisse zu lüften und die Wahrheit über den Silver Star Tower zu entdecken!