Griechische Mythologie hält Einzug in zeitlich begrenztem Overwatch 2-Event Battle for Olympus

Es ist Zeit für ein weiteres Event in Overwatch 2, und dieses Mal folgt Blizzard einem griechischen Mythologie-Thema mit Battle for Olympus.

Battle for Olympus in Overwatch 2

Der Free-for-All-Deathmatch-Modus wird vom 5. bis 19. Januar zum Spielen zur Verfügung stehen und sieben Helden auf der Spielliste eine ganze Reihe neuer gottähnlicher Fähigkeiten geben. Zu den betroffenen Charakteren gehören Widowmaker, die Feinde in Stein verwandeln wird, Junker Queen, die während ihres ultimativen Schadens Blitz niederrufen wird, um verheerenden Schaden anzurichten, und Roadhog, der sich in einen riesigen Zyklopen verwandeln kann. Blizzard veröffentlichte im Rahmen der Ankündigung des Events einen Trailer, der enthüllte, was wir von Battle for Olympus erwarten können. Wir werden in der Lage sein, “göttliche Belohnungen” zu verdienen, also wahrscheinlich die übliche Kombination aus Voice Lines, Sprays, Siegesposen und hoffentlich den Skins, die wir im Trailer sehen können. Hier ist er auch schon für euch: