GreenAkku bringt neue Akku-Solartaschen auf den Markt

Der Konzern GreenAkku bietet neue Solartaschen mit Akkus in verschiedensten Größen. Lest hier mehr, was euch damit erwartet!

Über GreenAkku-Solartaschen

GreenAkku verspricht Unabhängigkeit to go: Ihre neue Range an kompakten Solartaschen ist zum schnellen Laden mobiler Endgeräte oder Batterien von Campern und Autos geeignet. Zur kommenden Sommersaison kommt eine Range an Solartaschen mit wahlweise 60, 100, 120, 160, 180 oder 200Wp (Watt peak) auf den Markt. Ob unterwegs, auf der Raststätte oder dem Campingplatz: Das kompakte, leichte Solar-Kraftwerk versorgt mobile Endgeräte, wie Laptop, Tablet, Smartphone oder Kamera, mit Energie – autark, ganz ohne Landstrom und Laderegler.

Über USB-Anschlüsse können sogar zwei Devices zeitgleich aufgeladen werden. In die Sonne gelegt, verwandelt die Ladetasche von GreenAkku mit ihren hocheffizienten Solarzellen Sonnenenergie in nutzbaren Strom. Schwierige Lichtverhältnisse oder Teilabschattung machen beiden Varianten nichts aus. Die Solartaschen von GreenAkku dienen nicht nur als Stromquelle für mobile Devices. Multifunktional und vielseitig einsetzbar versorgt die Mini-Solaranlage bei Bedarf auch die Batterie von Auto, Campingbus oder Wohnmobil mit Energie.

Verfügbarkeit und mehr

Passende Anschlusskabel sind bereits im Lieferumfang der Solartasche enthalten. Der Vorteil: Auch wenn das Fahrzeug im Schatten steht, wird die Verbraucher- oder Starterbatterie aufgeladen, wenn die Solartasche in der Sonne liegt. Das Einsteigermodell GreenAkku GA-B060M mit 60Wp ist bereits für 189 Euro zu haben. Mit Maßen von gerade einmal 530 x 440 x 45 mm in der 60Wp Monozellen-Ausführung ist die Solartasche von GreenAkku schnell verstaut und beansprucht kaum Platz.

Leicht zu transportieren ist sie so bei jedem Camping-Trip dabei. Die Range an portablen Solar-Kraftwerken ist ab sofort zum Aktionspreis lieferbar. Ein passender Laderegler zum Aufladen der Batterie von Auto oder Camper ist ebenfalls im Shop von GreenAkku erhältlich. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website von GreenAkku ersichtlich. Was haltet ihr von diesen Solartaschen?