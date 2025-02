GreenAkku bietet Balkonkraftwerk für unglaubliche 168 Euro an

GreenAkku bietet ab sofort eine Stecker-Solaranlage mit zwei bifazialen Glas-Glas-Solarmodulen von Trina Solar mit 870 Watt peak und einem Envertech EVT560 Microwechselrichter mit 600 Watt Nennleistung für nur 168 Euro an. Damit wird es für jeden erschwinglich, Solarstrom netzkonform im Haus zu nutzen. Ein 5-Meter-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker ist in dem Komplettpaket ebenfalls enthalten.

Dank der robusten Glas-Glas-Module, die auf der modernen i-TOPCon-Technologie basieren, ist das Balkonkraftwerk besonders stabil und langlebig. Der Hersteller gewährt deshalb 30 Jahre Leistungs- und 20 Jahre Produktgarantie.

Das komplette Balkonkraftwerk kann zum Preis von 168 Euro auf der GreenAkku offiziellen Webseite bestellt werden. In Süd- oder Ost-West-Ausrichtung ohne Verschattung installiert, amortisiert sich das Balkonkraftwerk bereits nach einem Jahr. Nur an wenigen Tagen und in perfekter Ausrichtung zur Sonne erzeugen Balkonkraftwerke mit zwei Solarmodulen mehr als 600 Watt Nennleistung. Deshalb ist es durchaus sinnvoll ein günstiges Balkonkraftwerk zu installieren, das eine Ausgangsleistung von 600 – und nicht 800 – Watt hat.

Passende Montagepakete oder Modulhalterungen für den Balkon, das Flachdach, den Zaun oder die Fassadenwand gibt es hier ab 24,30 Euro.