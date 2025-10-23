Gratis: Großes Ravensburger-Spielefest am 1. und 2. November 2025 in Wr. Neudorf

Alles spielt! So lautet das Motto am 1. und 2. November 2025 beim großen Spielefest von Ravensburger und der Gemeinde Wiener Neudorf.

Mehr zum Ravensburger-Spielefest

Zwischen zwei und 99 Jahren solltet ihr alt sein, und dann könnt ihr auch schon mitmachen. Anfang November geht es ordentlich rund, denn das erste Wochenende des Monats gilt es freizuhalten! Jeweils von 10 bis 17 Uhr können Spielefans jeden Alters im Freizeitzentrum in Wiener Neudorf nach Herzenslust beliebte und neue Brett- und Kartenspiele ausprobieren – und das bei freiem Eintritt. In der riesigen Spielothek stehen verschiedenste Spieletitel für alle Altersgruppen zur Verfügung, Ravensburger Spieleberater unterstützen als Erklärer und sorgen für raschen Spielespaß.

Auf die Besucher warten noch zahlreiche weitere Stationen: Wer gerne tüftelt, kann an der riesigen GraviTrax-Kugelbahn mitbauen oder am Speed Puzzle-Wettbewerb teilnehmen. Die jüngsten Besucher werden vom neuen Play+-Spielturm, der Spielfläche mit der beliebten BRIO-Holzeisenbahn und den magischen Wesen von BRIO Flora begeistert sein. Für alle, die bei dieser Gelegenheit schon ihre Weihnachtseinkäufe erledigen wollen, wird es einen Stand des Ravensburger Outlet-Shops geben an dem viele Produkte zu vergünstigten Preisen gekauft werden können.

Über das Große Spielefest