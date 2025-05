Gratis abstauben: Tiny Tina’s Wonderlands und Limbo für PC sind erhältlich

Die nächsten kostenlosen Epic Games Store-Titel sind live gegangen. Dabei handelt es sich um ein Borderlands– und ein Rätselspiel!

Danke, Epic Games

Tiny Tina’s Wonderlands und Limbo sind die neuesten kostenlosen Spiele, und beide können jetzt für die nächsten sieben Tage beansprucht werden. Die Spiele ersetzen Sifu, Deliver at All Costs und Gigapocalypse, die letzte Woche die kostenlosen Spiele waren. Der Timer zum Einlösen beider Spiele endet am 5. Juni um 11 Uhr ET / 16 Uhr BST, danach sind sie wieder zum vollen Preis verfügbar und werden durch neue kostenlose Spiele ersetzt. Wie immer ermöglicht das kostenlose wöchentliche Spielangebot des Epic Games Store es allen, die Spiele ohne weitere Käufe zu beanspruchen. Die Spiele werden dann dauerhaft zu eurer Epic Games Store-Bibliothek hinzugefügt.

Tiny Tina’s Wonderlands ist ein Spin-off, das auf der Borderlands-Serie basiert. Es wird als „High-Fantasy-Einspiel auf einen Plünderer-Shooter“ mit Charakteren aus den Borderlands-Spielen angepreist und enthält eine storygetriebene Koop-Kampagne für bis zu vier Spieler sowie wiederholbare Endspielinhalte. Limbo, das ursprünglich 2010 auf Xbox 360 veröffentlicht wurde, ist ein von der Kritik gefeierter narrativer Plattformer, der damals stark von Xbox beworben wurde und zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Das Schwarz-Weiß-Spiel folgt einem kleinen Jungen auf der Suche nach seiner Schwester durch eine gefährliche Landschaft, in der ihr oft sterben werdet.