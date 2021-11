Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition ab sofort digital erhältlich

Gute Nachrichten für GTA-Fans – Die Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition ist ab sofort digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Was hat die Grand Theft Auto Trilogy zu bieten?

Grand Theft Auto III

Alles beginnt in Liberty City. Grand Theft Auto III wurde ursprünglich am 22. Oktober 2001 veröffentlicht und legte den Grundstein für unseren Ansatz, extrem immersive und detaillierte offene 3D-Spielwelten zu erschaffen, die ungeahnte Freiheiten und nicht-lineares Gameplay mit tiefgehendem, cineastischem Storytelling verbinden. Zusätzlich wurden auch die Radiosender eingeführt, die mittlerweile zu den charakteristischen Merkmalen der Serie zählen. Jeder Sender zeichnet sich durch eine sorgfältig zusammengestellte Playlist und einen passenden DJ aus.

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: Vice City verfeinerte diesen Ansatz und hob Immersion, Detailreichtum und Humor auf ein noch höheres Niveau, indem es die Spieler zurück in die 80er und in eine in Neonlicht getränkte, tropische Metropole beförderte, um Tommy Vercettis Geschichte über Betrug und Vergeltung zu erleben.

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas baute diese Konzepte mit der Einführung von drei verschiedenen Städten, inklusive dem ursprünglichen Los Santos, sowie einer Vielzahl neuer Features noch weiter aus. In einer liebevollen Hommage an die 90er muss sich Carl Johnson in Bandenkriegen und gegen korrupte Cops behaupten, um seine Familie zu retten.