Grand Theft Auto 6 hat ein Erscheinungsdatum: Ende Mai 2026 für GTA 6

Grand Theft Auto 6 wurde auf nächstes Jahr verschoben, hat Rockstar bekannt gegeben. Damit widerspricht man wieder mal der eigenen Ankündigung!

GTA 6 im Jahr 2026

Das Spiel wird nun am 26. Mai 2026 veröffentlicht. „Hallo zusammen, Grand Theft Auto VI soll jetzt am 26. Mai 2026 veröffentlicht werden“, heißt es in einer Erklärung des Entwicklers. „Es tut uns sehr leid, dass dies später ist, als Sie erwartet haben. Das Interesse und die Aufregung um ein neues Grand Theft Auto waren für unser gesamtes Team wirklich demütigend. Wir möchten Ihnen für Ihre Unterstützung und Geduld danken, während wir daran arbeiten, das Spiel zu finalisieren. Bei jedem Spiel, das wir veröffentlicht haben, war das Ziel immer, Ihre Erwartungen zu übertreffen, und Grand Theft Auto VI ist keine Ausnahme. Wir hoffen, dass Sie verstehen, dass wir diese zusätzliche Zeit brauchen, um auf dem von Ihnen erwarteten und verdienten Qualitätsniveau zu liefern. Jetzt freuen wir uns darauf, bald mehr Informationen mit Ihnen zu teilen.“