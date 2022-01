Grand Mountain Adventure: Wonderlands Limited Edition für die Switch angekündigt

Microids Indie kündigt eine Grand Mountain Adventure: Wonderlands Limited Edition für die Switch an, die am 10.3.2022 in den Handel kommen soll. Was das Box-Release zu bieten hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Worum geht’s in Grand Mountain Adventure: Wonderlands?

Das vom schwedischen Entwicklerstudio Toppluva entwickelte Grand Mountain Adventure: Wonderlands ist ein wunderschönes Open-World-Ski- und Snowboardspiel, in dem Spielende ganze Berge erkunden können, die mit Hunderten von Herausforderungen aufwarten, welche es zunächst zu entdecken und dann zu bestreiten gilt. Wintersport-Fans dürfen schon einmal ihre Skier oder Boards anschnallen und sich auf ein großartiges Abenteuer in den verschneiten Bergen freuen!

Überarbeitete Version mit lokalem Multiplayer-Modus

Mit bislang mehr als 8 Millionen Spieler:innen erscheint das Spiel nun für Nintendo Switch. Diese erweiterte und überarbeitete Version bietet deutlich verbesserte Grafiken sowie lebensechte KI, einen lokalen Multiplayer, neue Berge und vieles mehr.