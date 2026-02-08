Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok: Rückkehr mit gewaltigem Upgrade am 9.7.2026

Obwohl der Frieden in Zegagrande gesichert schien, ziehen neue dunkle Wolken auf. Mysteriöse Wesen namens Ragnarion kündigen das Ende der Welt an und fordern alle Himmelsfahrer:innen heraus. Sogar der legendäre Beelzebub kehrt mit seinen stählernen Flügeln zurück. Ihr dürft euch auf völlig neue Story-Inhalte freuen, die selbst erfahrene Spieler:innen vor neue Rätsel stellen werden.

Die Reise durch das Wolkenmeer erreicht eine völlig neue Dimension. Cygames hat offiziell die Veröffentlichung von Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok für den 9. Juli 2026 angekündigt. Dieses massive Upgrade verwandelt das beliebte Action-RPG in ein wahres Epos, das auf Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC für Furore sorgen wird. Wenn ihr dachtet, ihr hättet in Zegagrande bereits alles gesehen, dürft ihr euch jetzt auf eine düstere Wendung gefasst machen.

Massive Gameplay-Neuerungen für mehr Power

Cygames schraubt ordentlich an der Spielmechanik, damit ihr für die kommenden Schlachten gerüstet seid:

Mächtige Beschwörungen: Ihr könnt nun Wesen ausrüsten und herbeirufen, die durch Lyria kanalisiert werden. Einige davon dürft ihr sogar zeitweise selbst steuern.

Der Primal Burst: Mit den neuen Beschwörungen könnt ihr spektakuläre Chain Bursts auslösen, die das Schlachtfeld erzittern lassen.

Meisterfähigkeiten: Ihr dürft eure Charaktere über bisherige Grenzen hinaus entwickeln und völlig neue Kampfstile meistern.

Der Konflux: In diesem brandneuen Solo-Modus könnt ihr euch unvorhersehbaren Herausforderungen stellen, bei denen geheimnisvolle Kräfte auf euch wirken.

Grenzenloses Teamplay dank Crossplay

Eine der besten Nachrichten für alle Koop-Fans: Der Online-Modus für bis zu vier Personen unterstützt nun Crossplay über alle Plattformen hinweg. Egal ob auf Konsole oder PC, ihr könnt gemeinsam in die Schlacht ziehen. Nutzer:innen der Nintendo Switch 2 dürfen zudem einen lokalen drahtlosen Mehrspieldienst nutzen, um direkt nebeneinander zu zocken.

Sichert euch euren Platz in der Closed Beta

Bevor das Abenteuer im Juli offiziell startet, plant Cygames einen geschlossenen Betatest. Dabei könnt ihr die neu vorgestellte Kämpferin Beatrix und ihr einzigartiges Move-Set vorab ausprobieren. Die Plätze werden per Losverfahren vergeben, also solltet ihr keine Zeit verlieren und euch für die Beta registrieren.

Fairer Deal für treue Fans

Wenn ihr das ursprüngliche Granblue Fantasy: Relink bereits besitzt, müsst ihr nicht bei Null anfangen. Ihr könnt ein kostenpflichtiges Upgrade erwerben, mit dem ihr eure Spielstände direkt in die neue Version übernehmen dürft. Für alle Neulinge unter euch: Das Basisspiel ist aktuell im PS Plus-Spielekatalog für Extra- und Premium-Mitglieder:innen enthalten – die perfekte Chance, um jetzt einzusteigen und euch als Himmelsfahrer:innen zu beweisen.

Zusätzlich zur Standard-Version wird es eine Special Edition mit zahlreichen digitalen In-Game-Gegenständen geben. Wer schnell zugreift, darf sich über exklusive Kaufboni freuen, die euch den Start in die neuen Abenteuer deutlich erleichtern werden.