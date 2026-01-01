Granblue Fantasy (PC) kommt im März 2026 weltweit

Cygames kündigte an, dass es für alle außerhalb Japans viel einfacher sein wird, Granblue Fantasy zu spielen!

Über Granblue Fantasy

Das ist deswegen viel einfacher, da eine englische PC-Version auf Steam erscheinen wird. Dies wird unabhängig von der bestehenden Veröffentlichung sein, genau wie die weltweite Version von Umamusume: Pretty Derby eine separate globale Veröffentlichung ist. Bestehende Konten, die mit dem browserbasierten Client oder bestehenden mobilen Versionen verwendet werden, sind also nicht kompatibel, wenn das Spiel am 10. März 2026 veröffentlicht wird. Dies kommt, nachdem andere Spiele und Medien, die mit der Serie verbunden sind, bereits weltweit erschienen sind. Während der Steam PC-Client die offizielle Veröffentlichung von Granblue Fantasy außerhalb Japans markieren wird, können wir das Spiel seit Jahren auf Englisch spielen. Cygames hat es einfach nie offiziell in irgendeiner Region verfügbar gemacht.

Das bedeutete, dass jemand spielen konnte, wenn er mit einem Browser (wie über die Chrome-App) einstieg oder eine apk herunterlud. Dinge wie die Anime-Adaption und Spin-off-Spiele tauchten jedoch überall auf. Da dies eine eigenständige globale Veröffentlichung sein wird, ist es möglich, dass dieses Granblue Fantasy PC-Debüt wie die weltweite Steam- und mobile Veröffentlichung von Umamusume: Pretty Derby beschleunigt wird. Das bedeutet, dass wir den Evangelion-Crossover vom November 2025 nicht sofort sehen werden, sondern stattdessen vielleicht solche wie den mit Persona 5 davor sehen werden. Das Spiel ist jetzt über 11 Jahre alt, also müssen wir abwarten, um mehr darüber zu erfahren, wie es auslaufen wird. Granblue Fantasy wird am 10. März 2026 über Steam außerhalb Japans auf den PC kommen. Was haltet ihr davon?