Gran Turismo World Series 2022 startet morgen

Get ready – morgen starten die ersten Runden der Online-Saison 1 der kompetitiven Gran Turismo World Series 2022. Mitmachen können alle, die die Rennsimulation Gran Turismo 7 besitzt und den Zugang zum Sportmodus im Spiel freigeschaltet haben. Dort könnt ihr euch für den Nations Cup einschreiben und für das eigene Land fahren oder im Manufacturers Cup die favorisierte Automarke vertreten.

Wie sieht der Modus aus?

Nachdem die Rennen zwei Jahre lang rein online stattfinden mussten und alle Fahrer:innen von zuhause aus am Wettkampf teilnahmen, wird die Gran Turismo World Series (ehemals FIA Gran Turismo Championships) 2022 wieder einige Live-Events bieten können, in denen die besten Fahrer:innen der Welt live vor Ort gegeneinander antreten werden. Im Zuge dessen werden die Besten der ersten Online-Saison zu einem dreitägigen World Series Showdown im Juli eingeladen, wo sie im spektakulären Red Bull Hangar 7 in Salzburg (Österreich) gegen die Besten der 2021 Championships um die schnellsten Rundenzeiten kämpfen. Im Anschluss daran geht es direkt weiter mit Online-Saison 2. Die schnellsten Spieler:innen der zweiten Saison dürfen die etablierten Star-Fahrer:innen bei den World Finals herausfordern. Nach der zweijährigen Pause kehren die Finals in das prestigeträchtige Sporting Monte Carlo zurück, wo die World Finals bereits 2018 und 2019 stattfanden. Neben den Live-Veranstaltungen wird es insgesamt eine Serie von sechs Streams geben, in denen die Zuschauer die besten Fahrer des Nations Cup und des Manufacturer Cup erleben können.

Für den Manufacturer Cup gibt es mit der Automarke Genesis ein neues Team, das an den Start geht und zugleich offizieller Partner der Gran Turismo World Series wird, was einen Platz in den größten Manufacturer Cup-Events garantiert.