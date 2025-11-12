Gran Turismo 7 (PS5) bekommt Power Pack-DLC

Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital haben bezahlte herunterladbare Inhalte Power Pack für Gran Turismo 7 angekündigt.

Mehr zum Gran Turismo 7 Power Pack

Es wird am 4. Dezember exklusiv für die PlayStation 5-Version erscheinen. Hier ist eine Übersicht über die herunterladbaren Inhalte, direkt von Polyphony Digital:

Fünfzig neue Rennen zu sechs unverwechselbaren Themen mit intensiven 24-Stunden-Ausdauerveranstaltungen

Erleben Sie eine volle Rennsaison, die Training und Qualifikation und das Hauptereignis beinhaltet

Nehmen Sie an engen Kämpfen mit Gran Turismo Sophy 3.0 teil

Enthält 5.000.000 In-Game-Credits, um Ihre Rennreise zu starten

Das Power Pack ist ein brandneuer Spielmodus, der den wahren Geist des Motorsports einfängt. Es bietet 50 brandneue Rennen, die sich auf sechs Themen verteilen, die von Ländern und der Autokultur auf der ganzen Welt inspiriert sind. Nehmen Sie zermürbende 24-Stunden-Ausdauer-Herausforderungen an, erleben Sie eine volle Rennsaison, die das Training für das Hauptereignis beinhaltet, und gehen Sie Rad an Rad in herzzerreißenden, Schwanz-zu-Nase-Kämpfen gegen Gran Turismo Sophy 3.0, die neueste Entwicklung von Sonys fortschrittlichen KI-Rennsports – exklusiv im „Power Pack“ erhältlich. Machen Sie sich bereit für pure, hochoktanige Aufregung. Schärfen Sie Ihre Fähigkeiten durch unerbittlichen Wettbewerb und spüren Sie die Befriedigung, die nur echte Rennen bieten können.

Was haltet ihr von diesem DLC, werdet ihr euch diesen holen?