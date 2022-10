Gotham Knights ab sofort erhältlich (+Launch-Trailer)

„Wir sind hocherfreut, Gotham Knights zu veröffentlichen und Spielerinnen und Spieler in den Rollen der ikonischen DC Superhelden Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin nach Gotham City zurückzubringen“, sagte David Haddad, Präsident, Warner Bros. Games. „Unser Entwicklungsteam von Warner Bros. Games Montréal hat für die Fans eine gehaltvolle, mehrschichtige Geschichte in Kombination mit überzeugendem Gameplay und ikonischen Schurken kreiert.”

Über Gotham Knights

In Gotham Knights schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City beschützen müssen. Dabei müssen Geheimnisse gelüftet werden, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen, oder sie müssen sich berüchtigten Schurken in epischen Konfrontationen entgegenstellen, darunter der kaltblütige Mr. Freeze, die kluge Kriminelle Harley Quinn, der wandelbare Koloss Clayface und der mysteriöse Rat der Eulen, einer Geheimgesellschaft, die die reichsten Familien von Gotham City vereint.

Weitere Informationen zu Gotham Knights gibt es auf GothamKnightsGame.com.