Google Gemini Live: Kamera- und Bildschirmfreigabe für Android verfügbar

Google hat die Verfügbarkeit der lang erwarteten Kamera- und Bildschirmfreigabe-Funktionen für seinen KI-Assistenten Gemini offiziell bekanntgegeben.

Über das neue Gemini Live-Update

Diese neuen Funktionen, die ursprünglich unter dem Namen „Project Astra“ angekündigt wurden, ermöglichen es uns, in Echtzeit mit der KI über visuelle Inhalte zu kommunizieren – sei es über das Smartphone-Display oder die Kamera. Während zunächst vermutet wurde, dass die neuen Funktionen exklusiv für Flaggschiff-Geräte wie die Pixel 9-Serie und Samsung Galaxy S25 verfügbar sein würden, hat Google nun bestätigt, dass sie auf „jedem Android-Gerät mit Gemini Advanced“ funktionieren werden. Die Funktionen werden bereits jetzt für Gemini Advanced-Abonnenten auf Android-Geräten ausgerollt und stehen ab heute auch allen Nutzern der Gemini-App auf den genannten Flaggschiff-Modellen zur Verfügung. Google präsentiert in seinem Blog praktische Tipps, wie Nutzer die neuen Funktionen im Alltag einsetzen können:

Fehlerbehebung in Echtzeit

Nutzer können die Kamerafunktion verwenden, um technische Probleme zu lösen. Ob verstopfter Abfluss oder defekter Plattenspieler – die Kamera kann auf das Problem gerichtet werden, während Gemini in Echtzeit Hilfestellung gibt.

Kreatives Feedback und Lernen

Durch die Bildschirmfreigabe können wir wertvolles Feedback zu kreativen Arbeiten erhalten – sei es zu Blogbeiträgen, Social-Media-Kampagnen oder Fotosammlungen. Gemini analysiert die geteilten Inhalte und gibt personalisierte Verbesserungsvorschläge.

Persönlicher Einkaufsberater

Beim Online-Shopping kann der Bildschirm mit Gemini geteilt werden, um Produktvergleiche, Styling-Tipps oder Passformen zu besprechen – wie ein persönlicher Shopping-Assistent.

Besonderheiten und Einschränkungen

Google hat auch einige technische Details zur Funktionsweise bekannt gegeben. So schaltet sich die Kamera automatisch aus, wenn Live auf Pause gesetzt wird, wenn der Nutzer die Gemini-App verlässt oder wenn der Bildschirm gesperrt wird. Ähnlich verhält es sich mit der Bildschirmfreigabe, die ebenfalls bei Pausierung oder Bildschirmsperre stoppt und nicht automatisch wieder aufgenommen wird. Ein besonderer Vorteil von Gemini Live ist die Unterstützung von über 45 verschiedenen Sprachen, was natürliche und freie Konversationen mit dem KI-Assistenten ermöglicht. Dies unterstreicht Googles Bemühungen, die KI-Technologie für ein möglichst breites globales Publikum zugänglich zu machen.

Die Einführung der Kamera- und Bildschirmfreigabefunktionen ist ein weiterer Schritt in Googles Strategie, Gemini zu einem allgegenwärtigen KI-Assistenten zu entwickeln. Experten vermuten, dass diese Funktionen auch den Weg für zukünftige Anwendungen auf AR-Brillen ebnen könnten. Mit der Möglichkeit, visuelle Inhalte in Echtzeit zu analysieren und darauf zu reagieren, nähert sich Gemini immer mehr dem Konzept eines ständigen digitalen Begleiters. Die neuen Funktionen werden schrittweise ausgerollt, sodass sie möglicherweise nicht sofort für alle berechtigten Nutzer verfügbar sind. Interessierte Android-Nutzer sollten daher regelmäßig nach Updates für ihre Gemini-App Ausschau halten. Was haltet ihr von diesem Fortschritt?