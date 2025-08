Goodnight Universe: Babyspiel mit Psychokräften kommt im November

Das Abenteuerspiel Goodnight Universe erscheint am 11. November für PC, PS5, Xbox Series und Switch-Konsolen.

Über Goodnight Universe

Dies kündigten Publisher Skybound Games und Entwickler Nice Dream an. Die PlayStation 5, Xbox Series und Switch Versionen wurden dabei neu angekündigt. Ihr schlüpft in die Haut von Isaac, einem sechs Monate alten Baby, das mysteriöse psychische Kräfte entwickelt. Was ihr als Baby am meisten wollt, ist, von eurer Familie geliebt und akzeptiert zu werden, aber ein geheimnisvolles Technologieunternehmen will euch für sich selbst. Das Spiel bietet einen immersiven „Face-Tracking“-Modus, der den innovativen Einsatz von kamerabasierter Technologie erweitert, für die das Entwicklungsteam bekannt ist.

Auf kamerakompatiblen Plattformen verwendet Goodnight Universe den innovativen „Kamera als Controller“-Modus, der in Before Your Eyes debütierte, aber jetzt auf neue und erfinderische Weise. So weit, so gut! Die Hauptbesetzung umfasst Lewis Pullman (Thunderbolts, Top Gun Maverick) als Hauptfigur Isaac und Kerri Kenney-Silver (Reno 911, The Four Seasons), Al Madrigal (The Daily Show, Lopez vs. Lopez) und Tessa Espinola (S.W.A.T, The Big Show Show) als Isaacs Familie. Beau Bridges (Matlock, Homeland), Timothy Simons (VEEP, Nobody Wants This.) und Sarah Burns (Barry, Unfrosted) sind in Nebenrollen besetzt.