Goldener Herbst im Hotel Tann: Wenn goldene Lärchenwälder euch verzaubern

Wenn ihr vom Hochsommer auf dem Rittner Hochplateau oberhalb von Bozen Abschied nehmt, dürft ihr euch im Hotel Tann auf eine besonders entspannte Zeit freuen. Der Herbst lässt die Lärchen auf 1.500 Metern in der klaren Bergluft goldgelb leuchten und taucht die Natur in ein magisches Licht. Mitten im Landschaftsschutzgebiet Rittner Horn könnt ihr durchatmen und euch rundum verwöhnen lassen. Das Hotel Tann ist ein einzigartiger Rückzugsort, der euch einlädt, bewusst langsamer zu werden und euch wieder mit der Natur zu verbinden.

Pure Herbstgefühle in luftiger Höhe

Der Herbst auf dem Sonnenplateau ist ein Fest für alle eure Sinne: Blätter rascheln unter den Füßen, euer Blick schweift über die bunten Wälder und weiten Almwiesen. Direkt vom Hotel aus starten viele Wanderwege, zum Beispiel zum aussichtsreichen Rittner Horn oder auf den idyllischen Kneippweg Tann–Bad Siess. Ihr könnt die belebende Kraft des Wassers und der Natur erleben. Die Herbstsonne, die wie ein milder Schleier über dem Land liegt, werdet ihr als besonders eindrucksvoll empfinden.

Wellbeing im Wald

Wenn ihr noch tiefer in die Erholung eintauchen möchtet, lasst ihr euch bei einem geführten Waldbad aus dem Alltag entführen. Das achtsame Gehen durch den Wald senkt nachweislich euren Stresspegel, stärkt das Immunsystem und öffnet euer Herz und eure Sinne für das Wesentliche. An den „Inseln im Wald“, stillen Rückzugsorten mit Holzliegen und Naturklängen, könnt ihr wunderbar innehalten.

Zwischen Tannenduft und Törggele-Zauber

In der Tann-Küche ist der Geschmack des Waldes zu Hause. Gastgeberin Barbara Untermarzoner verarbeitet in ihrer Waldküche, was Wiesen und Wälder rund um das Tann hergeben: wilde Beeren, würzige Wurzeln und frische Kräuter. Das Frühstück ist ein Gedicht: ofenwarm, selbst gemacht, voller Duft und Geschmack. Und beim abendlichen Menü wird die Waldküche mit ihren natürlichen „Superfoods“ für euch zu einem sinnlichen Erlebnis. In der Törggele-Zeit von Oktober bis Advent kommen zudem Kastanien, Speck, Käse und viele weitere Köstlichkeiten auf den Tisch. Der neue, junge Wein darf dabei nicht fehlen – in den urigen Buschenschänken in der Umgebung ebenso wie im Hotel selbst.

Wärme spüren im Wellnessrefugium Pinus Mugo

Nach einem Tag in der herbstlichen Natur erwartet euch der wohltuende Wechsel von Wärme, Wasser und Ruhe: Im Brotbad duftet es sanft nach frisch gebackenem Brot, das 60 Grad warme Brechlbad belebt mit würzigen Aromen und im Zirbenstüberl schenkt die wohlige Hitze der heimischen Hölzer tiefe Entspannung. Anschließend könnt ihr in das Solewasser im Tannoramapool mit Blick auf die Dolomiten eintauchen, in der Bio-Außensauna durchatmen, einen stillen Moment auf der Liegewiese verbringen oder ein Tann-Ritual mit wertvollen Waldölen erleben – und plötzlich ist euer Alltag ganz weit weg.

Ein Ort, der berührt

„Wir sind ein Zuhause für alle, die Stille suchen, Kraft schöpfen möchten und sich wieder mit sich selbst und der Natur verbinden wollen“, sagt Gastgeberin Barbara Untermarzoner. Im Hotel Tann findet diese Philosophie in jedem Detail ihren Ausdruck – warmherzig, naturverbunden, tiefgehend.

Kraftquelle Wald auf 1.500 m (24.08.–05.10.2025)

Leistungen: 7 Nächte im DZ oder in der Suite inkl. Tann-Genießerhalbpension (Frühstück, Marende, abends Waldkulinarik), montags geführtes Waldbaden, dienstags geführte Wanderung mit Wanderexpert:innen Sepp, freitags geführte Kneipp-Nachmittagswanderung, alle Tann-Inklusivleistungen – Preis pro Person: ab 1.162 Euro

Herbstzauber im Tann (05.10.–09.11.2025)

Leistungen: 7 Nächte im DZ oder in der Suite inkl. Tann-Genießerhalbpension (Frühstück, Marende, abends Waldkulinarik), montags geführtes Waldbaden, dienstags geführte Wanderung mit Wanderführer:innen Sepp, donnerstags geführte Wanderung mit gemeinsamem Törggele-Abendessen, alle Tann-Inklusivleistungen – Preis pro Person: ab 1099 Euro