Golden Twenties ab 9.4.2020 auf DVD und Blu-ray

Neben Le Mans 66 mit Matt Damon und Christian Bale veröffentlicht 20th Century Fox Home Entertainment mit Golden Twenties am 9.4.2020 einen weiteren Film auf DVD und Blu-ray. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

In dem Coming of Age-Film Golden Twenties von Sophie Kluge zieht Ava (Henriette Confurius) nach ihrem Studium wieder bei ihrer Mutter (Inga Busch) ein. Sie muss aber feststellen, dass die Dinge sich verändert haben: Ihr Kinderzimmer wurde zum Abstellraum umfunktioniert, ihr alter Freundeskreis hat sich aufgelöst und ihre Mutter hat einen neuen Freund, kaum älter als Ava selbst. Immerhin bekommt Ava eine Anstellung beim Theater, wo sie sich prompt in den Schauspieler Jonas (Max Krause) verliebt.