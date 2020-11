Godfall – Launch Trailer zeigt wuchtige Kämpfe

Godfall erscheint am 12. November für PC und am 19. Für PS5. Der Launch Trailer präsentiert uns die Wucht und das Spektakel der Kämpfe.

Endlich mal kein Loot-Shooter

Godfall soll eine Art Borderlands mit Nahkampfwaffen werden. Es steht uns damit aber kein Loot-Shooter bevor, sondern ein Action-Slasher, der auf Kombos und Hieb- und Stichwaffen setzt. Damit aber nicht genug. Entweder zieht ihr alleine oder mit bis zu zwei weiteren MitstreiterInnen in den Kampf, um so die beste Ausrüstung zu ergattern. Spannend ist, dass die verschiedenen Angriffe und Kombos nicht mit der Storyprogression einhergehen. Neue Fähigkeiten und Komboketten könnt ihr durch Loot und ausgerüstete Gegenstände freischalten. Ihr könnt also freu herum experimentieren und sogar der Skill-Tree von Godfall ist sehr flexibel gestaltet und ermöglicht schnelle Änderungen. Wir dürfen daher gespannt sein, wie sich das Game dann in einer bzw. zwei Wochen tatsächlich spielen wird.