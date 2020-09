God of War Ragnarök: PS5 Sequel kommt 2021!

Zum Abschluss des PlayStation 5 Showcase Events, überrascht Sony mit der Ankündigung des PlayStation 5 Sequels zu God of War.

Der Teaser verrät nur wenig. Er zeigt das nun blaue Omega Symbol, in gewohnter Form der Weltenschlange Jörmungandr, und den Schriftzug „Ragnarök is coming“ und das schon 2021. Im Hintergrund hört man Kratos sprechen, „The time draws near“ und „You must prepare your self“. Was kommt auf uns zu und wofür vorbereiten? Fimbulwinter! Die drei Jahre andauernde Eiszeit, welche am Ende des letzten Spiels eingeleitet wurde, dürfte nun im vollen Gange sein. Dies ist die erste von vier Katastrophen und leitet den Untergang der Götter, auch Ragnarök genannt ein. Die Runen im Omega Zeichen ergeben ebenfalls Ragnarök. Vermutlich wird das Spiel, God of War Ragnarök genannt. Im Internet kursiert das Gerücht, dass God of War Ragnarök schon im Frühjahr veröffentlicht werden soll. Denn mit April 2021 sind drei Jahre zum Vorgänger vergangen, die gleiche Dauer wie des Fimbulwinters. Somit hätten wir die Eiszeit bzw. Wartezeit überstanden und dürfen nun Kratos auf seinem weiterem Abenteuer, während der eisigen Katastrophe begleiten. Ob das Sequel auch für PlayStation 4, so wie Spider-Man: Miles Morales oder Horizon Forbidden West, erscheint beleibt abzuwarten.