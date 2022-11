God of War Ragnarök: Bestverkaufter PlayStation-Exklusivtitel aller Zeiten

Das von Sony Santa Monica entwickelte Spiel hat in nur fünf Tagen 5,1 Millionen Exemplare verkauft. Die Zahlen umfassen Games, die sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 verkauft wurden. Dies macht God of War Ragnarök zum am schnellsten verkauften First-Party-Spiel in der PlayStation-Geschichte. Der Verkauf von über 5 Millionen Exemplaren in weniger als einer Woche ist sicherlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Spiel nur auf zwei Plattformen verfügbar ist. Für ein Game, das auf zwei Konsolengenerationen veröffentlicht wird, sind die Chancen hoch, dass es sich auch weiter verkaufen wird – kein Wunder bei der Qualität, wie in unserem Review festgestellt .

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ

Auch, wenn Leute noch auf die aktuelle Konsole warten: Je schneller sie dann an ihre neue PS5 kommen, umso mehr Exemplare von Ragnarök werden dann verkauft. Sony hat es da ganz gut erwischt, auch, wenn der Titel des schnellst/meistverkauften Spiels überhaupt an ein anderes Exklusiv-Game geht. Jedenfalls wird es interessant sein, wie viele Exemplare das Game am Ende auf PlayStation-Konsolen verkauft, bevor es in etwa zwei Jahren unvermeidlich auf dem PC ankam. God of War (2018) war ein großer Hit auf dem PC, und es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass dasselbe nicht auch beim Nachfolger so sein wird. Echt cool, das Team von Santa Monica darf sich da verdient freuen!