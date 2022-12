God of Rock Release-Termin enthüllt (+ Gameplay-Overview-Trailer)

Modus Games gab bekannt, dass das God of Rock Release am 18. April 2023 über die Bühne geht: Eine gesammelte Setlist mit energiegeladenen Tracks steht dann ebenfalls bereit, die Spieler:innen meistern müssen, um verheerende Combos in musikalischen Wettbewerben gegen andere Kämpfer:innen durchzuführen. Die Mitteilung bezüglich des Release-Datums wurde begleitet von einem ganz neuen Überblick-Trailer, der die einzigartige Mischung von God of Rock aus Kampf- und rhythmischem Spiel präsentiert: