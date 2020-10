Goblin Slayer Movie Goblin’s Crown ab 30.10.2020 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die vom Goblin Slayer nicht genug bekommen – Animoon Publishing veröffentlicht den Goblin Slayer Movie Goblin’s Crown hierzulande am 30.10.2020 auf DVD und Blu-ray.

Er will nicht die Welt retten. Er will Goblins töten!

In einer Welt, die von Monstern und Dämonen bedroht wird, hat es sich ein wortkarger Krieger zur Aufgabe gemacht, sämtliche Goblins auszurotten: Der Goblin Slayer. Sein nächster Auftrag führt ihn in die Berge, denn eine edle Schwertkämpferin und ihr Gefolge sind auf einer Goblin-Jagd spurlos verschwunden. Schockiert muss die Abenteurergruppe um den Slayer ein riesiges Goblin-Nest in einer alten Zwergenfestung entdecken. Die kleinen Monster scheinen dort zu Anhängern eines sadistischen Kultes zu werden. Doch am meisten Sorgen bereitet ihnen ihr Anführer, der durchtriebener und machtvoller zu sein scheint, als je ein Goblin zuvor…