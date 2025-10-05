GINTAMA – Mr.Ginpachi’s Zany Class ab morgen exklusiv bei Crunchyroll verfügbar

Mit GINTAMA: Mr.Ginpachi’s Zany Class startet auf Crunchyroll morgen eine herrlich schräge Schulkomödie vom Bandai Namco Pictures. Weitere Starts der Anime Fall Season findet ihr hier.

Worum geht’s?

GINTAMA: Mr.Ginpachi’s Zany Class ist das neueste Kapitel im Gintama-Universe und basiert auf den Class 3-Z Ginpachi-sense-Light Novels. Sakata Ginpachi ist Lehrer an der Gintama-Oberschule, erkennbar an seinen silbernen Locken, den toten Fischaugen und dem schlampig getragenen Laborkittel. Seine Klasse 3-Z ist ein Sammelbecken für Chaos: von Idol-Otakus über Stalker bis hin zu Delinquenten und Sadisten. Wer denkt, dass Ginpachi an diesem Wahnsinn verzweifelt, liegt falsch: Er meistert jedes Problem mit stoischer Gelassenheit. Und wer glaubt, die Schüler würden sich irgendwann zusammenraufen, irrt ebenfalls, denn sie sorgen weiter für Aufruhr! Ob Lachen, Tränen oder blankes Chaos – diese Schulkomödie bietet alles, was nur Gintama liefern kann.