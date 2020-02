Gigaset GX290: Smartphone für Outdoor-Abenteuer ab sofort erhältlich

Gigaset verkündet nun feierlich den Verkaufsstart des Gigaset GX290, einem zuverlässigen Begleiter, der Wasser, Staub und Stößen trotzt – egal ob beruflich auf der Baustelle, im Lieferwagen, in der Werkstatt oder in der Freizeit beim Rafting, Klettern, Skifahren oder Biken.

Harte Schale, smarter Kern

Mit einem Kampfgewicht von 279 Gramm und IP68-Zertifizierung ist das GX290 staub- und wasserdicht und übersteht auch einen Sturz ins Wasserbecken oder auf harten Untergrund. Das 6,1 Zoll HD+ Display mit V-Notch hat eine Auflösung von 1.560 x 720 Pixel mit einer Helligkeit von 580 cd/m² und einem Kontrast von 1000:1 – für beste Ablesbarkeit auch im prallen Sonnenlicht. Das aktuelle Betriebssystem Android 9.0 Pie läuft auf dem MediaTek Helio P23 Octa-Core MT6763 – der Prozessor taktet mit 2,0 GHz, beherrscht 4G LTE Cat-6 und unterstützt VoLTE und VoWiFi. Auch beim integrierten Mikrofon setzt Gigaset, wie bei seinen schnurlosen Festnetztelefonen, auf eine hochwertige Verarbeitung, die eine optimale Sprachqualität gewährleistet.

Das GX290 verfügt außerdem über die Nahfeldkommunikation NFC und bezieht Positionsdaten für ortsbasierte Dienste oder die Navigation nicht nur über A-GPS, sondern zusätzlich auch über Glonass. Dieses Globale Satellitennavigationssystem wurde von der russischen Föderation entwickelt und gilt als Pendant des US-amerikanischen Global Positioning System GPS. Diese doppelte Absicherung gewährleistet jederzeit eine zuverlässige Ermittlung des Standorts.

Der Fingerabdrucksensor sitzt auf der Rückseite des Smartphones und eröffnet nützliche Komfortfunktionen: Mit ihm lässt sich zum Beispiel durch Bildschirmseiten scrollen, mit einer Hand, ohne den sicheren Griff des Geräts aufzugeben. So wird das GX290 zum perfekten Kommunikationswerkzeug für alle Einsatzzwecke. Eine schnelle und einfache Entsperrung ist zusätzlich über die Gesichtserkennungsfunktion möglich.

Hält alles fest und lange durch

Ganz gleich ob rasante Downhill-Abfahrt, wilde Rafting-Tour oder der fordernde Arbeitsalltag auf der Baustelle – das Gigaset GX290 ist für jedes Abenteuer bestens ausgestattet. Die für Gigaset Smartphones typisch starke Akkuleistung ist beim GX290 noch einmal deutlich verbessert worden: Der Lithium Polymer Energiespeicher hat eine Kapazität von 6.200 mAh. Das reicht für eine Standby-Zeit von 550 Stunden mit zwei SIM-Karten und einer Sprechzeit von bis zu 24 Stunden im 3G/4G Netzwerk. Der Akku lässt sich mit bis zu 15 Watt kabellos schnellladen – in rund drei Stunden steht wieder die volle Leistung zur Verfügung. Die USB-C-Buchse unterstützt das Schnellladen durch PE+ Technologie. USB On The Go macht das Gerät außerdem zur Power Bank und erlaubt das Laden von externen Geräten sowie den Anschluss externer USB-Geräte wie Maus, Tastatur oder Speichermedien.

Bei der Dual Hauptkamera hat Gigaset einen 13 MP Sony-Sensor an Bord geholt, der von einem 2 MP Sensor unterstützt wird. Im Zusammenspiel ermöglichen die beiden Kameras den Bokeh-Effekt, der mit seiner Hintergrundunschärfe vor allem Porträtfotos aufwertet. Die Software vom Fotospezialisten ArcSoft sorgt für eine weitere Optimierung der Fotos und liefert viele aus der Profi-Fotografie bekannte Funktionen wie HDR, Ultra-HD und Nachtmodus. Ob es nun darum geht, auf Festivals bei Wind und Wetter den Lieblings-Act am Stück zu filmen, eine Alpenüberquerung auf Schotterpiste lückenlos zu dokumentieren oder einen langen Arbeitstag unter widrigsten Bedingungen zu meistern – das GX290 hält durch.

Preis & Verfügbarkeit

Das Gigaset GX290 in Titanium Grey mit orangefarbenen Designlinien ist ab sofort im stationären und Online-Handel sowie im Gigaset Onlineshop unter www.gigaset.com/smartphones für 299,- Euro (UVP) erhältlich.