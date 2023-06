Gigaset GX 6 Test: Edles Outdoor-Smartphone mit allem Drum und Dran

Der Hersteller selbst beschreibt auf der offiziellen Website des Produkts das Gigaset GX 6 als das edelste 5G-Outdoor-Smartphone, das derzeit erhältlich ist. Das elegante und robuste Design kombiniert also den aktuellsten 5G-Mobilfunkstandard mit jeder Menge Resilienz: Der Militärstandard MIL-STD-810H bescheinigt dem Gerät eine unglaublich hohe Belastbarkeit, und das IP68-Rating bedeutet Staub- und Wasserdichtheit (bis zu 30 Minuten in bis zu 1 m Tiefe). Damit nicht genug, es gibt auch ein starkes Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate, bis zu 550 nits Helligkeit bei Sonnenlicht, schnelles Laden des 5.000 mAh fassenden Akkus und eine starke Kamera. Klingt nach einem ordentlichen Package, das noch dazu robust ist – also packen wir das Smartphone doch gleich einmal aus!

Es muss nicht immer ein Ziegel sein: Das Gigaset GX 6 beweist, dass Widerstandsfähigkeit auch in edler Optik kommen kann. Lest unser Review!

Das erfreut das Herz, denn wenn ihr euch für dieses Handy entscheidet, gibt es keine Bloatware und generell wenig Ablenkung. Selbst das System an sich genehmigt sich gerade mal 12 GB, und bei einem Speicherplatz von 128 GB bleibt hier eine Menge für euch als Benutzer:in übrig. Nach dem Abschluss der Konfiguration habt ihr dann ein Gerät vor euch, das genau so ist, wie ihr das haben wollt. Kein Zwang zu irgendeinem Zusatz-Konto, keine alternativen App Stores, sondern sehr simpel und geradlinig präsentiert sich das Gigaset GX 6 . So soll ein Smartphone sein, dass es euch nicht mit Werbung in eigener Sache nervt, sondern im Alltag einfach funktioniert und euch aus dem Weg geht! Hier noch rasch das offizielle Produktvideo des Herstellers für euch:

Jene vom Android-Betriebssystem gewohnte Freiheit, alles nach euren Wünschen zu konfigurieren, gibt es natürlich auch beim Gigaset GX 6 . Wenig überraschend ist da auch der Erstkonfigurationsprozess sehr einfach gehalten, und ihr werdet Schritt für Schritt durch die gesamte Einrichtung geführt. Nach Eingabe eines WLAN-Kennworts und der Entscheidung, ob ihr das Smartphone aus einer Sicherung wiederherstellt oder es als völlig neues Handy einrichtet, verrichtet das Gerät den Rest im Hintergrund von selbst. Hier gibt es also keine Überraschungen, und in wenigen Minuten ist das Smartphone so gut wie fertig. Sehr lobend zu erwähnen: Es gibt abseits der Google-Suite auch kaum vorinstallierte, störende Apps.

Wie in unserem Unboxing-Video ersichtlich wird, kommt das Gigaset GX 6 ganz untypisch mit einem zu wechselnden Akku daher. Es ist schon eine Weile her, dass man den Akku gesondert verpackt bekommt und diesen erst ins Gerät einschieben muss, macht aber für diese Produktkategorie durchaus Sinn. Denn das Gigaset-Smartphone versteht sich als Outdoor-Handy, und in Extremsituationen kann es schon mal vorkommen, dass ihr rasch den Akku wechseln müsst, damit ihr weiterhin erreichbar bleibt. Die mit kleinen Kugeln versehende Kunststoff-Schale ist dann der Rücken des Smartphones, haptisch kann diese Entscheidung auf jeden Fall überzeugen. Ist dann alles zusammengebaut, wirkt das Gerät wie aus einem Guss, das erfreut das Herz des Smartphone-Fans!

Das Smartphone im Alltag

Wie es Gigaset selbst so beschreibt, liegen die Stärken dieses Smartphones in seiner Widerstandsfähigkeit und seinem robusten Design. Das merkt man dem Gigaset GX 6 aber so gar nicht an, denn die Bauweise an sich ist sehr gelungen. Selbst einhändig lässt sich das Gerät recht einwandfrei verwenden – mit 6,6 Zoll Bildschirmdiagonale gehört das Handy halt zu den größeren seiner Gattung. Doch sowohl die abgerundeten Kanten des Stahlrahmens wie auch der fein texturierte Rücken des Smartphones sind de facto Handschmeichler, und das macht das Verwenden dieses Handys zu einer Freude. Noch dazu rutscht hier nichts unabsichtlich herum (die Krux an den sonst überall verbauten Glasrücken), und wenn das Gerät mal fällt, passiert dem Handy nichts.

Der Körper ist also stark, doch wie sieht es mit dem Geist aus? Nun, das Gigaset GX 6 ist von der Prozessorleistung her (MediaTek Dimensity 900 5G) beileibe kein hochperformantes Gerät. Dies wird aber durch den Bildschirm, der euch bis zu 120 Bilder pro Sekunde anzeigt, mehr als gekonnt kaschiert. Sowohl die Bedienung in Menüs wie auch in Apps flutscht nur so von der Hand, und nur bei Spielen wie Alto’s Odyssey bemerkt man, dass es doch auch Ruckler geben kann. Dies sei aber nur am Rande erwähnt, denn schließlich ist das Spielen von Gaming-Apps so ziemlich das Letzte, was man von einem Outdoor-Smartphone erwartet. Die Geekbench 5-Punktzahlen lauten übrigens 686 (single), 2089 (multi) und 2522 (compute) – gute Mittelklasse, nicht mehr, nicht weniger.

Outdoor-Spezialist Gigaset GX 6

Andere Vorzüge gibt es viele, die dieses Smartphone zu bieten hat. Wenn es die Abdeckung (und euer Tarif) hergibt, könnt ihr mit dem Gigaset GX 6 auch in den 5G-Mobilfunk einsteigen. Apropos Mobilfunk: Dieses Gerät ist Dual-SIM-fähig und kann eine Speichererweiterung (bis 1 TB) beinhalten. Zudem entspricht die Staub- und Wasserdichtigkeit bei diesem Gerät den höchsten Standards und bei unseren handzahmen Tests in Badewanne und Co. gab es natürlich keine Probleme. Weiters ist das Smartphone so gut wie unverwüstlich, auch das Display hält Stößen problemlos stand. Dazu gesellt sich eine automatische Helligkeitssteigerung bei Sonnenlicht, und gemeinsam mit den bis zu 120 Hz ist das Display eigentlich besser, als man es von dieser Kategorie an Smartphones erwartet.

Das ist eine angenehme Überraschung und macht Freude bei der täglichen Nutzung, ob drinnen oder draußen. Die Nutzung funktioniert übrigens auch mit nassen Händen und Handschuhen hervorragend, hier hat der Hersteller an so gut wie alles gedacht. Im Outdoor-Bereich kann sich das Gigaset GX 6 an jeder Front auszeichnen und setzt den neuen Standard in dieser Kategorie! Für alle, die liebend gerne unterwegs sind, könnt ihr auch den 5.000 mAh fassenden Akku rasch auswechseln. Nicht nur das, dieser lässt sich auch mit bis zu 30 Watt und kabellos mit bis zu 15 Watt schnell wieder aufladen. Das Gesamtpaket dieses Smartphones sucht jedenfalls seinesgleichen, denn so formschön und robust zugleich war noch kein Outdoor-Handy zuvor!

Kameras und Sonstiges

Wer viel draußen unterwegs ist, wird auch den einen oder anderen Schnappschuss beim Wandern und Erforschen machen wollen. Daher hat der Hersteller beim Gigaset GX 6 ein flaches Dual-Kamera-System mit Dual-LED-Blitz verbaut. Die beiden Sensoren bestehen aus einem Weitwinkelobjektiv (50 MP Auflösung) mit optischem Bildstabilisator, und einer Makrolinse (2 MP). Wie es die technischen Zahlen vermuten lassen: Der Hauptsensor macht seine Sache vor allem bei starker Beleuchtung hervorragend, wohingegen das schwache Makro-Objektiv sehr fragwürdig erscheint. Ihr habt in der Kamera-App zwar einen eigenen Makro-Modus, doch Fotos mit dem Hauptsensor werden selbst dann besser, wenn ihr sehr nahe an das Motiv geht – wozu dann eine Makrolinse?

Die programmierbare Funktionstaste scheidet die Geister: Für die einen ist sie ein Feature, das nicht notwendig ist, und für andere stellt sie einen absoluten Geheimtipp dar. Ich persönlich finde den Zusatz-Button cool, denn rasch die Taschenlampe zu aktivieren oder ein Bildschirmfoto schießen zu können, ist an sich eine sehr gute Sache. Natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass eben dieser Knopf dann auch so manches Mal betätigt wird, obwohl es nicht eure Absicht ist. Er löst nur geringfügig träger aus als der Standbyknopf, vielleicht wäre hier mehr mechanischer Widerstand wünschenswert? Doch das ist das Gute an der Wahl: Ihr könnt euer Gigaset GX 6 so konfigurieren, wie ihr das wollt, und diese zusätzliche Funktionstaste ist nur ein Teil des Ganzen. Apropos: Sogar Gravuren sind bei der Bestellung möglich!

Was gibt es noch zu sagen?

Im Testzeitraum mit dem Smartphone fiel so manches auf, das zwar nicht in die Bewertung einfließt, aber doch erwähnenswert ist. Beispielsweise ist da die Sache mit der Bildwiederholrate: Smartphones können mittlerweile in der Regel selbst entscheiden, wie viele Bilder pro Sekunde angezeigt werden. Das sorgt für Stromspar-Maßnahmen, wenn ihr etwa Text oder ein Bild anseht, und für ein flüssiges Erlebnis, wenn ihr bei einer Website scrollt. Der Bildschirm des Gigaset GX 6 kann wahlweise 60, 90 oder 120 Bilder pro Sekunde darstellen. Grundsätzlich ist das toll, aber die von euch gewählte Einstellung wird immer angewandt, ungeachtet des angezeigten Inhaltes. Das hat natürlich eine Auswirkung auf die Akkulaufzeit – 120 Hz sind zwar schön, saugen aber am Akku.

Die zum Zeitpunkt des Reviews aktuellste Software-Version war Android 12, mit dem Android-Sicherheitsupdate vom 5. April 2023 und dem Google Play-Systemupdate vom 1. Mai 2023. Das ist eine gute Sache und spricht auch für das Gigaset-Serviceversprechen: Eine generelle 24 Monate-Herstellergarantie sowie ein dreimonatiges Zufriedenheitsversprechen. Drei Monate lang gilt auch der Reparaturservice auf Displaybruch und Feuchtigkeitsschäden bei Gigaset in Bocholt sowie in den Servicecentern in Deutschland. Für den Notfall gibt es übrigens auch einen extra lauten Lautsprecher von 110 dB bei 5 cm Abstand – auch hier zeichnet sich das Gigaset GX 6 wieder mit dem Outdoor-Gedanken aus. Möglich macht dies die technische Ausstattung des Smartphones, der wir uns nun widmen.

Die Technik des Gigaset GX 6

Befeuert wird das Gigaset GX 6 von einem MediaTek Dimensity 900 5G-Achtkern-Prozessor, der mit bis zu 2,4 GHz taktet. Ihm stehen 6 GB Arbeitsspeicher zur Seite, und für euch sind 128 GB interner Speicherplatz verfügbar (12 GB benötigt das Android-System). Dieser Speicher lässt sich um bis zu 1 TB erweitern, und dann gibt es noch zwei Nano-SIM-Slots für die Dual-SIM-Funktionalität. Der Bildschirm des Handys misst 6,6 Zoll in der Diagonale, wird bis zu 550 nits hell und bietet bis zu 120 Bilder pro Sekunde und eine Auflösung von 2412 x 1080 Pixel (401 ppi). Das Outdoor-Smartphone ist übrigens widerstandsfähig und nach Militärstandard MIL-STD-810H + IP68 staub- und wasserdicht. Die Abmessungen betragen 170,7 x 82,2 x 11,9 mm bei einem Eigengewicht von stolzen 278 Gramm.

Zwei Kameras (Weitwinkel mit 50 MP Auflösung und optischem Bildstabilisator sowie Makro mit 2 MP Auflösung) mit Dual-LED-Blitz sind mit von der Partie, und eine passable Frontkamera (16 MP) gibt es ebenfalls. Der Akku des Gigaset GX 6 ist wechselbar und fasst 5.000 mAh, zudem unterstützt er die Schnellladefunktion – kabelgebunden bis zu 30 Watt, und kabellos bis zu 15 Watt. Die üblichen Verdächtigen wie WLAN 6, Bluetooth 5.2 und NFC sind ebenso verbaut wie die Möglichkeit, das Smartphone entweder via Fingerabdruckscanner auf der Power-Taste oder via Gesichtserkennung zu entsperren. Mit den entsprechenden Einstellungen ist die Bedienung auch mit nassen Händen und Handschuhen gewährleistet – hier räumt das Outdoor-Smartphone volle Punktzahlen ab.