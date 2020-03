Ghost of Tsushima Release-Trailer veröffentlicht

Für Fans der gepflegten Samurai-Schnetzlerei gibt es schon bald wieder einen Nachschlag. Ghost of Tsushima erscheint am 26. Juni 2020 exklusiv für die PS4. Über diese bloße Info hinaus gewährt uns Publisher Sony außerdem weitere Einblicke in die Story. Wie der Name des Spiels schon vermuten lässt schlüpft man in die Rolle des Samurai Jin Sakai. Der „Ghost“ will seine Heimatinsel Tsushisma gegen die in Japan eingefallenen Mongolen verteidigen. Aber seht selbst.