Ghostrunner für PS5 und Xbox Series erhältlich

505 Games, All In! Games, One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks veröffentlichten heute die physischen und digitalen Versionen des First-Person-Parkour-Actionspiels im Cyberpunk-Stil Ghostrunner für PS5 und Xbox Series. Besitzer:innen der Xbox One- und PlayStation 4-Versionen können kostenlos auf die jeweilige Next-Generation-Konsolenversion upgraden.

Jetzt kann man sich durch die per Post-Processing-HDR und den Ray-Tracing-Fidelity-Modus verbesserte Neon-Umgebung von Ghostrunner schwingen. Es geht die Wände des Dharma-Tower mit blitzschnellen, in 4K/120 FPS gerenderten Parkour-Skills nach oben. Der räumliche 3D-Sound unterstreicht den pulstreibenden Electronic-Soundtrack von Daniel Deluxe und lässt jeden Katana-Schwung und jeden der Gravitation trotzenden Sprung noch wuchtiger klingen. Mit dem haptischen Feedback der PlayStation 5 fühlt man das Gewicht jeder Aktion.