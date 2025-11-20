Ghost of Yotei: Wiederauferstehung mit New Game Plus

Sucker Punch hat bestätigt, dass Ghost of Yotei nächste Woche einen New Game Plus-Modus erhalten wird. Aber es kommt noch mehr!

Der neue Game Plus-Modus für Ghost of Yotei wird am 24. November kostenlos veröffentlicht. Dieses Update wird nach dem ersten Abschluss des Spiels freigeschaltet. Eine neue, schwierigere Schwierigkeitsoption wird dem Spiel in diesem Update hinzugefügt, ebenso wie zwei neue Trophäen. Eine neue Währung, Ghost Flowers, kommt ebenfalls in das Update, die Spieler mit einem neuen Anbieter gegen 30 neue kosmetische Gegenstände eintauschen können. Dazu gehören neue Rüstungssets, Waffenfarbstoffe und Reize. Ein neuer Satz von Upgrades für die derzeit verfügbaren Kosmetika wird ebenfalls in das kostenlose Update aufgenommen. Neue Barrierefreiheitsoptionen sind ebenfalls in diesem Patch enthalten, ebenso wie die Möglichkeit, vergangene Story-Missionen, die wir bereits abgeschlossen haben, abzuspielen.