Ghost of Tsushima wird von John Wick-Regisseur verfilmt

Was für eine Überraschung – nach dem Release letzten Jahres auf der PS4 gibt es nun Neuigkeiten in Richtung eines Ghost of Tsushima Films. Das verkündeten nun Sony Pictures und Sucker Punch Productions. Als Regisseur wurde Chaat Stahelski, der unter anderem für seine Arbeiten an John Wick bekannt ist, auserkoren.

Was ist Ghost of Tsushima?

Hinter dem Titel verbirgt sich ein cineastische Action-Adventure aus dem Hause Sucker Punch Productions, das wir aus der Vergangenheit unter anderem durch die inFamous-Reihe kennen gelernt haben. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Samurai Jin Sakai, der seine Heimat Tsushima vor einer Invasion der Mongolen zu retten versucht. Um zu überleben und den Mongolen das Fürchten zu lehren, muss er allmählich den Ehrenkodex der Samurai ablegen und zum tödlichen “Geist” der namensgebenden Insel werden.

Hier der Launch-Trailer des Spiels