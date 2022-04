Ghost of Tsushima ist fertig: Patch 2.18 ist wohl das finale Update

Ghost of Tsushima wird keine geplanten Patches mehr erhalten, wie von Sucker Punch in den Notizen für den neuesten Patch bestätigt. Lest hier mehr!

Über Ghost of Tsushima 2.18

Kürzlich veröffentlichte Sucker Punch Patch 2.18 für Ghost of Tsushima, und laut dem Entwickler hat es keine Pläne mehr für weitere Updates. In den Patch Notes sagte Sucker Punch, dass es “im Moment nicht aktiv an zusätzlichen Patches arbeitet“. Aber keine Sorge: Das Studio wird alle Nachrichten, die an den Twitter-Account des Studios gesendet werden, checken, um Probleme ausfindig zu machen. Zudem dankte Sucker Punch den Spieler:innen für all die Unterstützung, die es für das Spiel erhalten hat. “Wir möchten uns bei der gesamten Community für die unglaubliche Menge an Unterstützung und Feedback bedanken, die wir seit dem Start erhalten haben. Als Legends im Oktober 2020 startete, hätten wir nie erwartet, mehr als anderthalb Jahre später eine so aktive Gemeinschaft zu haben, und wir könnten nicht allen dankbarer sein, die auf dieser Reise bei uns sind und waren.”

Die Patchnotes konzentrierten sich hauptsächlich auf Fehlerbehebungen und Anpassungen von Gegenständen für das eigenständige Multiplayer-Spiel Ghost of Tsushima: Legends. Zu den Korrekturen gehören ein sehr seltener Fehler, bei dem das Tutorial nicht abgeschlossen werden konnte, und ein weiterer Fehler, bei dem Silber- und Gold-Überlebensmissionen falsche Missionsmodifikatoren zeigten. Es gab ein paar Änderungen für das Basisspiel und Korrekturen für Dialog- und Zwischensequenzprobleme. Wenn man bedenkt, dass Ghost of Tsushima vor fast zwei Jahren herauskam, ist die Tatsache, dass es keine geplanten Patches mehr erhält, nicht allzu überraschend. So kann sich das Studio nun völlig neuen Aufgaben widmen – vielleicht sogar einem Nachfolgertitel?