Ghost of Tsushima ab sofort für die PS4 erhältlich

Heute erscheint der letzte große PlayStation 4-Exklusivtitel Ghost of Tsushima. Das Action-Adventure aus dem Hause Sucker Punch ist ab sofort digital als Standard und Digital Deluxe Edition sowie physisch bei Handelspartnern als Standard, Special und Collector’s Edition erhältlich. Zudem gibt es ab heute zwei Konsolen-Bundles zum Spiel, wahlweise mit einer PS4 1TB inkl. zwei DUALSHOCK 4 Wireless-Controllern oder einer PlayStation 4 Pro.

Das Spiel ist auch eine Verbeugung vor dem Genre der klassischen Samurai-Filme, insbesondere der Werke des japanisches Regisseurs Akria Kurosawa, und bietet sogar einen eigenen Spielmodus dazu. Im „Kurosawa-Modus“ wird das Geschehen im Look der Schwarzweiß-Klassiker des Meisters dargestellt, inklusive Film-Filter, angepasstem Sound und verstärkten Wind-Effekten. Weitere Informationen zu Ghost of Tsushima und den Editionen gibt es auf dem PlayStation-Blog und der offiziellen Webseite . Ein wichtiger Hinweis für noch aufmerksame Erziehungsberechtigte: das Action-Adventure ist ab 18 Jahren freigegeben.

Ghost of Tsushima vom Entwicklerstudio Sucker Punch Productions versetzt PlayStation 4-Spieler in das stimmungsvolle feudale Japan des Mittelalters. Im Jahr 1274 sieht sich die Insel Tsushima einer Invasion der mongolischen Armee ausgesetzt. Der Protagonist Jin Sakai, der von seinem Onkel zu einem Samurai ausgebildet wurde, ist gezwungen, seinen Ehrenkodex abzulegen und zum „Geist“ von Tsushima zu werden, um die Invasion mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu helfen, Japan vor dem Untergang zu bewahren.

Ghost of Tsushima bei Beyond Pixels



In den nächsten Tagen und Wochen wird es hier bei uns einiges an Ghost of Tsushima-Content geben, unter anderem

ein ausführliches Review zum Spiel

Tipps und Tricks wie ihr euch das Leben auf der japanischen Insel erleichtern könnt

Offizielles Artwork und wunderschöne Ingame-Panoramashots

Wir ziehen Parallelen zur großen Inspirationsquelle von Entwickler Sucker Punch – den Samurai-Filmen von Akira Kurosawa

Unser Sommergewinnspiel, bei dem wir unter anderem 2 mal das Spiel Ghost of Tsushima an euch verlosen, findet ihr übrigens hier.