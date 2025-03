Gex Trilogy: Neues Video für den Release im Sommer 2025

Ein neuer Trailer für Gex Trilogy bestätigt, dass das Spiel für diesen Sommer veröffentlicht werden soll. Wie viele Fans erfreut das?

Über Gex Trilogy

Obwohl noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, bietet der neueste Trailer des Publishers Limited Run Games ein Veröffentlichungsfenster für den Sommer 2025. Gex Trilogy, das für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC erscheinen wird, enthält alle drei Spiele der Gex-Serie von Action-Plattformern, die während der PS1-Ära veröffentlicht wurden. Die Spiele werden über die Carbon Engine von Limited Run veröffentlicht, ein Entwicklungstool, mit dem emulationsbasierte Ports klassischer Spiele für moderne Hardware erstellt werden können. Es wird sowohl in digitaler als auch in physischer Version veröffentlicht. Laut Limited Run fügt Gex Trilogy Optionen zum Speichern des Zustands und Zurückspulens für alle drei Spiele sowie neue Breitbildunterstützung für das zweite und dritte Spiel hinzu. Es fügt auch einen Music Player, einen Media Player mit Werbematerial und Artwork sowie ein neues Videointerview mit Dana Gould hinzu, dem Komiker, der Gex in den nordamerikanischen Versionen des Spiels gesprochen hat (in Großbritannien wurde er von Leslie Phillips und Danny John-Jules verkörpert).

Die von Crystal Dynamics entwickelte Plattformspielserie mit dem titelgebenden anthropomorphen Gecko namens Gex besteht aus drei Spielen, die zwischen 1995 und 1999 veröffentlicht wurden. Das erste Spiel, Gex, war ein 2D-Plattformer, der auf PS1, Saturn, 3DO und PC veröffentlicht wurde und den titelgebenden Gecko durch die Mediendimension reiste und fünf thematische TV-Kanäle erkundete, um den bösen Fiesling Rez zu besiegen. Die Fortsetzung Gex: Enter the Gecko wurde auf PS1, N64 und PC veröffentlicht und verlagerte das Gameplay auf eine 3D-Plattform-Engine, wobei Rez erneut durch TV-basierte Welten reist und Themen wie Kindercartoons, Sci-Fi-Shows und Kung-Fu-Filme aufnahm. Schließlich wurde Gex 3: Deep Cover Gecko auf PS1 und N64 veröffentlicht und Gex kehrt noch einmal in die Mediendimension zurück, um seine menschliche Freundin Agent Xtra zu retten. Die PSone-Ära ist schon eine Weile her, und dementsprechend sieht auch die Grafik aus. Seht hier selbst den Trailer zur Trilogy – spricht euch die Action an, oder was haltet ihr von diesen Bemühungen? Sagt es uns in den Kommentaren!