Gewinnt unser Bosch Smart Home – Starter Set Heizung II Testmuster

Die Installation, deren Einfachheit mir persönlich immer ein großes Anliegen bei smarten Haushaltshelfern ist, geht wirklich leicht von der Hand. Einzig die App-Steuerung könnte aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten für manche vielleicht etwas überfordernd sein, aber im großen und Ganzen habe ich das auch bei anderen Hersteller:innen schon wesentlich komplexer erlebt. Kurz und knapp: wer beim Heizen den ein oder anderen Euro langfristig sparen will, ist mit einer smarten Heizunterstützung gut beraten. Das Bosch-Heizungspaket der zweiten Generation ist hier eine gute Option, wobei hier auch noch Luft nach oben für eine nächste Generation ist.

Das Bosch Smart Home Starter Set Heizung ist der Einstieg nicht nur in einer smartere, sondern vor allem auch günstigere Zukunft. Neben Komfortfunktionen wie Sprachbefehle, automatische Heizprofile oder dem Steuern des Heizungssystems von unterwegs spart ihr mit einem guten Setup auch Euros, wodurch sich das Paket, das mit zwei Thermostaten z.b. bei tink.at aktuell um 219,95 € inkl. MwSt. erhältlich ist, über die Zeit amortisiert. Die Stormpreise werden wohl in naher Zukunft nicht rapide fallen, wodurch ihr täglich von einer smarten Heizungslösung profitiert – vorausgesetzt natürlich, dass ihr das Setup gut gewählt habt (z.b. im Badezimmer wird nur in der Früh und am Abend für die Körperhygiene geheizt, oder das Wohnzimmer wird nicht auf Volldampf die ganze Nacht geheizt).

Wir bedanken uns bei tink.at für die Bereitstellung des Testmuster, das wir nun auch per Gewinnspiel verlosen dürfen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 5.5.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!