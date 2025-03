Gewinnt mit einzigartigsten Gipfelmomente ein neues vivo X200 Pro

vivo und Bergwelten rufen eine außergewöhnliche Kooperation ins Leben: Fotografie-Liebhaber:innen haben bis zum 28. April die Möglichkeit, ihre einzigartigsten Gipfelmomente zu teilen und ein neues vivo X200 Pro zu gewinnen.

Die neue X200-Serie von vivo wurde kürzlich in Österreich lanciert und erobert seither die Herzen von Fotografie-Liebhaber:innen weltweit. Das Herzstück des vivo X200 Pro ist das innovative Kamera-Trio, das gemeinsam mit Optikspezialist ZEISS entwickelt wurde und aus einer 50 MP ZEISS True Color Hauptkamera, einer 200 MP ZEISS APO Telefotokamera und einer 50 MP Ultraweitwinkelkamera besteht.

Blick auf die Berge: Einzigartige Möglichkeit für Outdoor-Fans

Die technischen Fähigkeiten des neuen vivo X200 Pro werden nun zum Mittelpunkt eines Fotowettbewerbs in Kooperation mit Bergwelten. In der ersten Phase haben Hobby-Fotograf:innen die Möglichkeit, ihre besten Outdoor-Fotos in der Kategorie „Blick auf die Berge“ einzureichen. Atemberaubende Sonnenuntergänge, erklommene Gipfelkreuze oder verschneite Höhenwanderungen – aus den Einreichungen werden neun Gewinner:innen gewählt, die anschließend mit dem neuen vivo Flagship ausgestattet werden. Diese haben dann drei Monate Zeit, mit ihrem neuen X200 Pro kreativ zu werden und erneut einzigartige Gipfelmomente einzufangen. In dieser Zeit werden sie von vivo Brand Ambassador und Outdoor-/Travel-Fotograf Max Pawlikowsky gecoached. Die Bergwelten Leser:innen entscheiden: Die besten Aufnahmen werden auf der Alpinmesse 2025 in Innsbruck ausgestellt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Fotobegeisterte mit einem aktiven Instagram-Profil und mindestens 1.000 Follower:innen. Einsendungen mit dem schönsten „Blick auf die Berge“ sind bis 28. April 2025 möglich. Weitere Infos finden Sie hier: https://www.bergwelten.com/a/vivo-blick-auf-die-berge