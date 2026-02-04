Gewinnspiel: Wir verlosen zum Valentinstag Tony’s Chocolonely Riegel-Rainbow-Packs

Sechs Riegel, eine Mission – schokoladige Freude, Biss für Biss. Das Tony’s Chocolonely Riegel-Rainbow-Pack im romantischen Valentinstags-Design vereint sechs unserer klassischen, kleinen Riegel in einer schenkfertigen Geschenkverpackung. Perfekt, um neue Geschmacksrichtungen zu entdecken oder sie mit deinem liebsten Schatz zu teilen – zum Beispiel bei einem Date, bei eurem Galentines-Dinner oder Palentines (jep, den könnt ihr auch mit euren Freund:innen feiern!). Das beste? Auf der Rückseite ist ein Feld für eine Nachricht von Herzen, also hast du mit diesem Riegelpack praktisch Valentinstags-Karte und Schoko in einem!

Anlässlich des Valentinstags verlosen wir in Kooperation mit Tony’s Chocolonely die neuen Riegel-Rainbow-Packs. Damit könnt ihr euch und euren Liebesten wahrlich ein süßes Lächeln ins Gesicht zaubern und das frei von Kinderarbeit und fairer Bezahlung der Kakao-Hersteller:innen.

