Gewinnspiel: Wir verlosen Xenoblade Chronicles 3 für die Switch

• Während deines Abenteuers in Aionios kannst du die Klassen deiner Gefährten verändern, damit sie besser zu deiner aktuellen Herausforderung passen. Unter bestimmten Bedingungen kann jedes der Zweierteams – Noah und Mio, Lanz und Sena, Eunie und Taion – sich zu einer riesigen Form namens Ouroboros zusammentun. Jeder Ouroboros hat eigene kraftvolle Fähigkeiten. Wähle den Zeitpunkt der Verwandlung mit Bedacht, um den Kampf zu gewinnen!

• Wie in vergangenen Xenoblade Chronicles-Spielen beginnen Kämpfe damit, dass du Gegnern in der Oberwelt direkt begegnest. Nutze die Stärken der sechs Charaktere in deiner Gruppe zu deinem Vorteil. Berücksichtige dabei, wo sie im Vergleich zum Gegner stehen. Die Charaktere, mit denen du auf deiner Reise Freundschaft schließt, können dir ebenfalls im Kampf zur Seite stehen und damit deine strategischen Möglichkeiten erweitern.

• Keves: Ein Land, in dem Maschinentechnologie entwickelt wurde. Seine Armeen bestehen hauptsächlich auf Kampffahrzeugen und Soldaten steuern kleinere, bemannte Waffen.

• Die Geschichte der gemeinsamen Zukunft von Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles 2 spielt in Aionios, wo zwei Nationen einander feindlich gegenüberstehen.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 29.7.2022 verlosen wir Xenoblade Chronicles 3 für die Switch. Mitmachen lohnt sich!

