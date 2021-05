Gewinnspiel: Wir verlosen Weaving Tides Steam-Codes

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Weaving Tides am 27.5.2021 verlosen wir in Kooperation mit Fellow the Feathers 3 Steam-Codes des Spiels. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

3 x Weaving Tides Steam Code

Über Weaving Tides

Wir haben das Game schon in einem ausführlichen Preview angespielt, nachdem Follow The Feathers eine Kickstarter-Kampagne erfolgreich hinter sich gebracht hatte. Nun gibt es Neuigkeiten – das Spiel wird demnächst erscheinen! Das Indie Game Studio Follow the Feathers freut sich, gemeinsam mit Publisher Crytivo bekannt geben zu dürfen, dass während des Nintendo Indie World Streams das Veröffentlichungsdatum von Weaving Tides enthüllt wurde.

Das wollige Abenteuer wird ab 27. Mai für die Nintendo Switch und auf Steam verfügbar sein. Schnappt euch eine warme Decke, ruft euren Webdrachen und begebt euch auf eine Reise in Weaving Tides. Erkundet magische Stofflandschaften, löst Rätsel, begegnet kuriousen Kreaturen und lüftet die großen Geheimnisse einer längst vergessenen Vergangenheit. Weaving Tides ist ein charmantes Einzelspieler-Abenteuer in einer aus Stoff und Magie geschaffenen Welt. Webt euch auf dem Rücken eines Teppichdrachen euren Weg durch die Welt und entwirrt die tiefgehende Geschichte von Tass, einem Jungen, der fest daran glaubt, nicht der letzte Mensch der Welt zu sein.