Gewinnspiel: Wir verlosen Was ist Liebe wert – Materialists Blu-rays
Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Was ist Liebe wert – Materialists am 6.11.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES die Lovestory auf Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x Was ist Liebe wert – Materialists Blu-ray
Die perfekte Partnervermittlerin. Doch wer ist ihr perfekter Partner?
Geld oder Liebe? Manche Leute wollen einfach mehr. In Was Ist Liebe Wert – Materialists wird Dakota Johnson als Partnervermittlerin vor die Frage gestellt, ob sie sich auf ihre Instinkte wirklich verlassen kann, wenn es um die große Liebe geht. Eine junge, ehrgeizige Partnervermittlerin in New York ist hin- und hergerissen zwischen ihrem perfekten Traummann und ihrem alles andere als perfekten Ex.
An der Seite von Dakota Johnson („Fifty Shades of Grey“) spielen Chris Evans („Captain America: The First Avenger“) und Pedro Pascal („Gladiator II“) die Hauptrollen. Regie führte Celine Song, die für ihr Drehbuch von „Past Lives – In einem anderen Leben“ für einen Oscar nominiert war und auch hier das Drehbuch schrieb. Produziert wurde der Film von David Hinojosa, Christine Vachon, Pamela Koffler und Celine Song.
